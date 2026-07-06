Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice: reguli, ecotichete și motivul pentru care noile criterii au fost amânate

Românii care intenționează să își cumpere o mașină nouă prin Programul Rabla primesc o veste importantă. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că ediția din 2026 destinată persoanelor fizice va fi lansată în baza acelorași reguli utilizate la ultima sesiune din 2025, fără modificările anunțate anterior.

Decizia vine după consultările purtate cu reprezentanții Comisiei Europene și are ca obiectiv evitarea blocării programului pentru încă cel puțin trei luni.

De ce au fost amânate noile criterii pentru Programul Rabla

Autoritățile intenționau să introducă noi condiții privind originea geografică a autovehiculelor eligibile pentru finanțare. Totuși, răspunsurile primite din partea Comisiei Europene au arătat că astfel de modificări presupun proceduri suplimentare la nivel european.

Aceste formalități ar fi întârziat lansarea Programului Rabla 2026 cu minimum trei luni, afectând atât persoanele care doresc să își schimbe automobilul, cât și piața auto din România.

Din acest motiv, Ministerul Mediului a decis să păstreze regulamentul deja cunoscut de beneficiari și de dealerii auto, urmând ca noile criterii să fie pregătite pentru ediția din 2027.

Ministerul Mediului: prioritatea este lansarea rapidă a programului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că obiectivul principal este ca românii să poată accesa cât mai repede finanțarea pentru achiziționarea unor autovehicule cu emisii reduse.

„În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto”, a afirmat ministra.

Potrivit acesteia, ministerul nu renunță la proiectul privind introducerea unor criterii mai clare referitoare la originea autovehiculelor eligibile.

„Ministerul nu renunță la intenția de a introduce criterii mai clare privind originea autovehiculelor eligibile, însă acestea vor fi pregătite pentru ediția de anul viitor, după finalizarea procedurilor necesare la nivel european.”

În paralel, proiectul noului ordin se află în procedură de transparență decizională, iar autoritățile vor continua consultările tehnice cu instituțiile europene pentru implementarea modificărilor.

Ce valoare vor avea ecotichetele în Rabla 2026

Bugetul total al Programului Rabla 2026 destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei, iar cuantumul ecotichetelor nu se modifică față de ultima ediție.

Beneficiarii vor putea primi:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru cumpărarea unui autoturism hibrid;

10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Valorile ecotichetelor rămân printre cele mai importante instrumente de sprijin pentru înnoirea parcului auto și încurajarea achiziției de vehicule mai puțin poluante.

Regulile de eligibilitate rămân identice cu cele din 2025

Ministerul Mediului precizează că toate criteriile de eligibilitate aplicabile persoanelor fizice vor fi cele utilizate în ultima sesiune Rabla din 2025, organizată după reluarea programului în baza ghidului aprobat anul trecut.

Astfel, cei interesați nu vor trebui să se adapteze unor reguli noi, iar dealerii auto vor putea pregăti lansarea sesiunii fără modificări legislative suplimentare.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat data exactă la care va începe înscrierea persoanelor fizice în Programul Rabla 2026, însă decizia de a păstra regulamentul actual este menită să accelereze demararea sesiunii și să ofere predictibilitate atât cumpărătorilor, cât și industriei auto.

Mediafax