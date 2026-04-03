Bateria semisolidă pentru electrice

Noua baterie promite performanțe superioare față de soluțiile litiu-ion convenționale, oferind autonomie mai mare, încărcare mai rapidă și un nivel crescut de siguranță.

Tehnologia SolidCore utilizează o compoziție bazată în proporție de aproximativ 95% pe electrolit solid, reducând semnificativ cantitatea de lichid din interiorul bateriei. Această schimbare contribuie la o stabilitate mai bună și la diminuarea riscurilor, în special în condiții extreme de temperatură. În același timp, arhitectura inovatoare permite o circulație mai eficientă a ionilor de litiu, ceea ce se traduce printr-o livrare mai rapidă a energiei și o performanță îmbunătățită a vehiculului.

Potrivit companiei, noua baterie aduce o creștere de aproximativ 20% a fiabilității și o eficiență mai bună la încărcare în condiții de frig. Tehnologia urmează să fie introdusă pe piața europeană la finalul anului 2026, odată cu modelul MG4 Urban. Doar Toyota mai lucrează intens la baterii solid-state „pure”. Promit autonomie foarte mare și încărcare ultrarapidă, dar lansarea reală a fost amânată de mai multe ori, posibil după 2027-2028.