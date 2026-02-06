Ce BMW-uri și-au cumpărat românii

Marca BMW a livrat 5.229 de mașini, cu X5, X1 și Seria 4 în fruntea plutonului, semn că românii încă iubesc mașinile care arată bine, merg tare și nu se tem de autostradă.

Un sfert din vânzări sunt electrificate, iar plug-in hybrid-urile au apăsat pedala exact când electricele au mai ridicat piciorul. La două roți, BMW Motorrad domină segmentul mare cu R 1300 GS și S 1000 RR, adică aventură și adrenalină în formă pură.

Toată această cursă e susținută de investiții serioase în showroom-uri, service-uri și de un concept futurist, Digital Service Only, inventat chiar aici. Adică un loc în care lași mașina și cheia fără interacțiune umană și o ridici când e gata, tot în același stil, evident, după ce faci plata.