Ce BMW-uri și-au cumpărat românii

de Cătălin F. Vărzaru    |    06 Feb 2026   •   07:40
Dacă 2025 ar fi fost o cursă, BMW Group România ar fi trecut linia de sosire cu accelerația la podea și cu un zâmbet larg sub cască. Rezultatul? Un record care sună ca un V8 turat: peste 5.000 de BMW înmatriculate într-un singur an și un total de 5.545 de automobile BMW și MINI, plus 773 de motociclete BMW Motorrad.

Marca BMW a livrat 5.229 de mașini, cu X5, X1 și Seria 4 în fruntea plutonului, semn că românii încă iubesc mașinile care arată bine, merg tare și nu se tem de autostradă.

Un sfert din vânzări sunt electrificate, iar plug-in hybrid-urile au apăsat pedala exact când electricele au mai ridicat piciorul. La două roți, BMW Motorrad domină segmentul mare cu R 1300 GS și S 1000 RR, adică aventură și adrenalină în formă pură.

Toată această cursă e susținută de investiții serioase în showroom-uri, service-uri și de un concept futurist, Digital Service Only, inventat chiar aici. Adică un loc în care lași mașina și cheia fără interacțiune umană și o ridici când e gata, tot în același stil, evident, după ce faci plata.

