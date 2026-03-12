Nicole Kidman rupe tăcerea după divorțul de Keith Urban: Ce spune actrița după aproape 20 de ani de căsnicie

Actrița a depus cererea de divorț în septembrie 2025, iar despărțirea a fost finalizată la începutul acestui an.

Într-un interviu acordat revistei Variety, publicat pe 11 martie 2026, actrița în vârstă de 58 de ani a vorbit deschis despre această etapă dificilă din viața sa și felul în care încearcă să meargă mai departe, notează catine.ro.

„Îmi doresc să merg mai departe, pentru că mereu mă îndrept spre ceea ce este bine”, a declarat artista, sugerând că a reușit să găsească un echilibru după despărțire.

Prioritatea rămâne familia

Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit un an mai târziu. Cei doi au împreună două fiice, iar actrița spune că, în pofida divorțului, familia rămâne o prioritate.

„Ceea ce îmi face plăcere este familia mea, și faptul că am reușit să o păstrăm unită. Am mers mai departe. Asta este tot. Despre orice altceva nu vorbesc, din respect. Rămân în ideea că suntem o familie. Asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragele mele, care sunt dintr-odată femei”, a spus vedeta.

Actrița a obținut custodia principală a celor două fiice, însă deciziile importante privind creșterea acestora vor fi luate împreună cu fostul soț.

Noi proiecte profesionale

În același interviu, actrița a vorbit și despre planurile sale de viitor. După o perioadă în care a preferat să stea departe de atenția publică, ea spune că este pregătită să revină în prim-plan cu noi proiecte cinematografice.

Unul dintre acestea va fi realizat alături de actrița Sandra Bullock.

„Anul trecut am fost mai retrasă, aveam multe lucruri în desfășurare. Acum sunt pregătită”, a spus Nicole Kidman.

Revenirea în teatru

Actrița a mărturisit că își dorește să revină și pe scenă. După experiențele pe Broadway și West End, vedeta ia în calcul proiecte teatrale mai mici, inclusiv în teatre regionale.

Însă, pentru moment, familia rămâne prioritatea sa.

„Trebuie doar să îți duci copiii la o anumită vârstă pentru a putea face toate acestea. Acum nu este momentul. Trebuie să am grijă de acești copii. Asta este prioritatea mea. Vara aceasta vreau să o dedic în mare parte lor”, a precizat actrița.

