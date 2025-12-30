Cele mai așteptate mașini din 2026

Promisiunea este clasică: echilibru perfect, direcție precisă și suficiente versiuni hibride și electrice cât să împace atât pasionații, cât și contabilii de emisii. Audi răspunde cu un A6 complet nou, pentru cei care vor tehnologie multă, dar fără să li se strige în față. Este genul de mașină care te face să spui „interesant” abia după câteva zile de utilizare, nu în primele cinci minute.

Porsche, evident, face ce știe mai bine: promite că electrificarea nu va strica distracția. Noua generație 718 și un Cayenne profund revizuit vor să demonstreze că performanța nu dispare doar pentru că bateria a intrat în ecuație.

Tesla vine cu actualizări pentru Model 3 și Model Y, pentru că, surpriză, concurența a ajuns-o din urmă. Accentul cade pe eficiență și calitate, două lucruri care nu au fost mereu punctele forte ale mărcii.

Producătorii chinezi precum BYD și NIO își ascut cuțitele. Modele noi, design european, prețuri care îi fac pe constructorii tradiționali să transpire. În 2026, mașina chinezească nu mai este o curiozitate. Este o amenințare reală.

Toyota pregătește un nou RAV4 care va continua să demonstreze că hibridul clasic funcționează fără drame, iar Renault încearcă să recâștige teren cu un Austral revizuit și un nou electric compact care, speră ei, să fie dorit, nu doar tolerat.