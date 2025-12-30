Cele mai așteptate mașini din 2026

x close
de Cătălin F. Vărzaru    |    30 Dec 2025   •   09:15
Sursa foto: BMW deschide lista cu o nouă generație Seria 3

După ani în care industria auto a fost ocupată mai ales cu scuze, tranziții și explicații despre de ce noul model este „mai bun pentru planetă, chiar dacă nu-ți place”, 2026 vine cu o veste neașteptată: constructorii au început din nou să se gândească la șoferi. BMW deschide lista cu o nouă generație Seria 3, o mașină care are o misiune aproape imposibilă: să rămână BMW într-o lume în care toată lumea vrea să fie Tesla.

Promisiunea este clasică: echilibru perfect, direcție precisă și suficiente versiuni hibride și electrice cât să împace atât pasionații, cât și contabilii de emisii. Audi răspunde cu un A6 complet nou, pentru cei care vor tehnologie multă, dar fără să li se strige în față. Este genul de mașină care te face să spui „interesant” abia după câteva zile de utilizare, nu în primele cinci minute.

Porsche, evident, face ce știe mai bine: promite că electrificarea nu va strica distracția. Noua generație 718 și un Cayenne profund revizuit vor să demonstreze că performanța nu dispare doar pentru că bateria a intrat în ecuație.

Tesla vine cu actualizări pentru Model 3 și Model Y, pentru că, surpriză, concurența a ajuns-o din urmă. Accentul cade pe eficiență și calitate, două lucruri care nu au fost mereu punctele forte ale mărcii.

Producătorii chinezi precum BYD și NIO își ascut cuțitele. Modele noi, design european, prețuri care îi fac pe constructorii tradiționali să transpire. În 2026, mașina chinezească nu mai este o curiozitate. Este o amenințare reală.

Toyota pregătește un nou RAV4 care va continua să demonstreze că hibridul clasic funcționează fără drame, iar Renault încearcă să recâștige teren cu un Austral revizuit și un nou electric compact care, speră ei, să fie dorit, nu doar tolerat.

 

Subiecte în articol: BMW Tesla
