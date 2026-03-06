x close
Sindicatele din educație votează boicotul simulărilor. Ce spune Ministerul Educației despre soarta examenelor

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   14:45
Sursa foto: MEC afirmă că „înțelege nemulțumirile cadrelor didactice", exprimându-și totodată încrederea că „toți cei implicați vor acționa în beneficiul copiilor"

Profesorii votează masiv pentru boicotarea simulărilor de examene, iar Ministerul Educației răspunde vag, fără măsuri concrete. Ce se întâmplă cu elevii care trebuiau să se pregătească pentru BAC și Evaluare Națională?

Boicot la simulările de BAC și Evaluare Națională? Ministerul Educației evită să dea răspunsuri clare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a reacționat cu prudență după ce liderii sindicali au anunțat că profesorii votează în proporție majoritară pentru boicotarea simulărilor de examene naționale.

Într-un răspuns oficial, ministerul susține că derulează activitățile necesare organizării simulărilor, cu scopul de a facilita participarea tuturor elevilor și cadrelor didactice care consideră acest exercițiu util pentru pregătirea examenelor.

MEC afirmă că „înțelege nemulțumirile cadrelor didactice", exprimându-și totodată încrederea că „toți cei implicați vor acționa în beneficiul copiilor". Totuși, instituția nu a anunțat nicio măsură concretă în cazul în care boicotul ar deveni realitate.

Singurul indiciu privind planul de rezervă al ministerului a venit printr-o formulare ambiguă: „Situația este dinamică, iar demersurile privind desfășurarea simulărilor vor fi adaptate în funcție de evoluție."

