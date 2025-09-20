Dacia a lansat o nouă variantă utilitară pentru Duster

Varianta utilitară Cargo a fost creată pentru transportul de marfă. Noua variantă utilitară este destinată exclusiv pieței din Marea Britanie și aduce câteva modificări față de un Duster obișnuit. Bancheta a fost eliminată pentru a face loc unui spațiu de încărcare cu un volum de 1149 litri.

În această configurație, noul Duster Cargo are o sarcină utilă de 430 kilograme. Zona de încărcare este separată de habitaclu de către o plasă metalică. Aici sunt prezente și 4 puncte de ancorare pentru marfă fragilă. Geamurile laterale din spate sunt acoperite cu un film de protecție opac, anunță profit.ro.

Sunt disponibile două motorizări pentru noua Dacia Duster Cargo: Mild-Hybrid 130 4x4 și Hybrid 155. Special pentru această variantă utilitară este un sistem de recuperare a energiei calibrat pentru a recupera cât mai multă energie posibilă. Plecarea de pe loc se face doar electric, iar rularea în regim urban va fi predominant în modul electric, în cazul motorizării hibride de 155 cai putere.

Doar o singură linie de echipare este disponibilă.

Echiparea Expression aduce jante de 17 inch, faruri LED, instrumentar digital de 7 inch și un ecran central de 10.1 inch. Alte dotări includ: cruise control cu limitare de viteză, recunoașterea semnelor de circulație, asistent inteligent pentru viteză, cameră video pentru parcare, apel de urgență automat și frânare automată de urgență.

La final, sunt disponibile 3 culori pentru noul Duster Cargo: alb Glacier, negru Pearl și gri Shadow.

Pe piața din Marea Britanie, noua Dacia Duster Cargo are un preț de pornire de 22.995 lire sterline pentru versiunea mild-hybrid, respectiv de 23.595 lire sterline pentru motorizarea hibridă.

(sursa: Mediafax)