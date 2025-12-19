Honda Civic, 54 de ani de existență, 11 generații: Veteranul japonez iute și înțelept

Vor să pară futuriste, agresive, digitale, electrificate emoțional și, uneori, complet desprinse de realitate. În special cele chinezești. În acest peisaj agitat, Honda Civic 2026, un veteran, apare ca un adult într-o cameră plină de adolescenți hiperactivi. Nu ridică vocea. Nu face promisiuni absurde. Nu clipește cu LED-uri inutile. Doar își vede de treabă. Faceliftul pentru 2026 nu este genul de actualizare care să-ți dea peste cap feed-ul de Instagram. Este, în schimb, genul care îți îmbunătățește viața zi de zi. Honda a luat o platformă deja excelentă și a șlefuit-o acolo unde conta cu adevărat.

Honda Civic 2026 arată mai bine tocmai pentru că nu încearcă să arate radical diferit. Bara față redesenată schimbă subtil proporțiile mașinii. Noile grile superioare și inferioare dau impresia unui bot mai lat, mai stabil, mai bine ancorat pe asfalt. Este genul de design care inspiră încredere, nu agresivitate gratuită. Integrarea funcției proiectoarelor de ceață în faruri este o mișcare inteligentă, aproape invizibilă pentru cei neatenți, dar extrem de importantă pentru imaginea generală. Partea frontală devine mai curată, mai modernă și mai coerentă. Civic nu mai are acea fragmentare vizuală care afecta unele generații anterioare. Finisajele Gloss Black apar exact unde trebuie, fără să transforme mașina într-un pom de Crăciun sportiv. Sunt detalii care adaugă profunzime vizuală și un aer premium, mai ales în combinație cu noile jante de 18 inchi.

Povestea de la volan

Honda Civic 2026 este una dintre acele mașini care nu încearcă să te impresioneze în parcare, ci pe drum. Abia după primii kilometri începi să înțelegi ce au urmărit inginerii japonezi. Totul este calibrat astfel încât tu, omul de la volan, să simți că mașina lucrează cu tine, nu împotriva ta. Pornirea de pe loc în oraș este primul test. Civic pleacă lin, fără smucituri, fără ezitări. Accelerația este dozată fin, iar răspunsul motorului este previzibil, ceea ce contează enorm în traficul aglomerat. În modul Normal, mașina pare că anticipează ce vrei să faci. Nu sare agresiv, dar nici nu se simte leneșă. Este acel echilibru rar în care te miști rapid fără să-ți dai seama că te grăbești. Orașul este, poate, mediul în care Civic se simte cel mai „acasă”. Direcția este ușoară la viteze mici, vizibilitatea este excelentă, iar dimensiunile sunt perfect controlabile. Printre mașini parcate, sensuri giratorii și semafoare, Civic se strecoară cu o naturalețe care te face să uiți că nu conduci un hatchback mic, ci o compactă în toată regula. Suspensia filtrează bine denivelările urbane, liniile de tramvai și asfaltul peticit, fără să transmită șocuri neplăcute în volan sau scaune. Ieșirea pe autostradă schimbă complet atmosfera. Apeși accelerația mai hotărât, iar Civic răspunde fără dramă, dar cu determinare. Sprintul până la viteze de croazieră este curat și progresiv în modul Eco sau Normal. Motorul termic de 143 de cai putere urcă în turații cu o voce discretă, bine izolată fonic, iar stabilitatea la viteze mari este impecabilă. La 130 km/h, Civic este calmă, tăcută și extrem de bine așezată pe drum. Direcția se întărește exact cât trebuie, mașina nu plutește, nu devine nervoasă și nu cere corecții constante. Este genul de comportament care îți dă încredere să parcurgi sute de kilometri fără oboseală. Pilotul adaptiv și asistențele lucrează în fundal, dar chiar și fără ele, Civic este o mașină care se conduce ușor și intuitiv pe distanțe lungi. Adevărata surpriză vine însă atunci când părăsești autostrada și intri pe drumuri de țară. Aici Civic își arată adevăratul caracter. În modul Sport, direcția devine mai fermă, răspunsul accelerației mai prompt, iar mașina pare că se strânge în jurul tău. Sprintul până la sută e impresionat, 7,9 secunde. Curbele sunt abordate cu o siguranță dezarmantă. Civic intră precis, fără subvirare excesivă, și rămâne stabilă chiar și atunci când ridici puțin ritmul. Șasiul este echilibrat, iar suspensia oferă un compromis excelent între confort și control. Pe drumuri virajate, cu asfalt imperfect, Civic rămâne lipită de drum, fără să devină rigidă sau inconfortabilă. Volanul transmite suficient feedback încât să știi ce se întâmplă sub roți, dar nu atât de mult încât să te obosească. Este o mașină care te încurajează să conduci mai mult, nu mai repede. Consumul urban a ajuns și la 5,2 litri/100 km. Impresionant.

Instructorul răbdător

Într-o lume auto în care multe sisteme de siguranță par concepute mai degrabă pentru a te certa decât pentru a te ajuta, Honda Civic 2026 vine cu o abordare aproape relaxantă. Nu țipă la tine, nu trage brusc de volan, nu te bombardează cu avertizări isterice de parcă ai fi uitat cum se conduce. În schimb, te supraveghează calm, atent, ca un instructor japonez care știe exact când să intervină și când să te lase în pace. Honda a rafinat serios pachetul său de asistență, iar Civic 2026 este una dintre acele mașini care te fac să te simți în siguranță fără să-ți dai seama imediat de ce. Sistemele sunt acolo, permanent active, dar aproape invizibile în utilizarea normală. Și asta este, paradoxal, cel mai mare compliment pe care îl poți face unui sistem de siguranță modern. Frânarea automată de urgență este unul dintre cel mai bine calibrate elemente. Nu intervine panicat, nu frânează agresiv la fiecare umbră sau mașină parcată strâmb. Civic „vede” bine ce se întâmplă în față și acționează doar atunci când este cu adevărat nevoie. În traficul urban, unde bicicliștii, pietonii și scuterele par să apară din neant, sistemul funcționează fluid și previzibil, oferindu-ți acel mic tampon de siguranță care poate face diferența între o sperietură și un accident real. Pe autostradă sau drumuri naționale, pilotul adaptiv îți arată adevărata față a filosofiei Honda. Accelerațiile și frânările sunt line, naturale, fără acele reacții robotice care te fac să dezactivezi sistemul după zece minute. Civic păstrează distanța corect, anticipează traficul și nu te obosește psihic. Este genul de sistem care te ajută să ajungi mai relaxat la destinație, nu mai tensionat. Menținerea benzii este un alt punct forte. Nu te trage de volan ca un părinte panicat, ci aplică corecții fine, aproape imperceptibile. Civic nu vrea să conducă în locul tău, ci să te ajute atunci când oboseala sau neatenția își fac apariția. Este o diferență subtilă, dar extrem de importantă, mai ales pe drumuri lungi sau în trafic monoton. Monitorizarea unghiului mort este, de asemenea, bine integrată în experiența de condus. Avertizările sunt clare, vizibile, dar nu agresive. Nu există bipuri inutile, ci informații livrate exact când trebuie.

Surprizele de la interior

Dacă exteriorul este despre rafinament, interiorul este despre calitate percepută. Honda Civic 2026 are un interior care te face să te întrebi de ce alte mărci cer mai mult pentru mai puțin. Materialele sunt mai bune, mai dense, mai bine alese. Plafonul și stâlpii în nuanțe mai închise creează o atmosferă intimă, aproape sportivă, fără să îți dea senzația de claustrofobie. Totul este bine așezat, ergonomic, fără efort. Standardizarea tehnologiei este unul dintre cele mai mari câștiguri ale acestui facelift. Indiferent de versiune, ai încărcare wireless pentru telefon și patru porturi USB-C. Nu mai există senzația că trebuie să „urci” în gamă ca să primești dotări de bun-simț. Honda tratează clientul ca pe un adult, nu ca pe un jucător într-un joc de microtranzacții. Oglinda retrovizoare cu auto-dimming standard este încă un exemplu de detaliu care nu face titluri, dar face diferența zilnic. La fel și instrumentarul digital de 10,2 inchi disponibil pe versiunile superioare, care este clar, aerisit și ușor de citit, fără animații inutile. Iluminarea ambientală din portiere și zona picioarelor aduce un plus de rafinament nocturn, dar Honda rămâne conservatoare. Lumina este fixă, elegantă, discretă. Din informațiile disponibile, nu există posibilitatea de a schimba culoarea sau intensitatea din meniu. Este frumoasă, dar nu personalizabilă. Pentru unii, va fi o dezamăgire. Pentru alții, o dovadă de bun gust. Și apoi ajungem la ecranul central. Funcțional, logic, rapid. Dar vizual… depășit. Într-o piață în care concurența vine cu ecrane curbate, grafică sofisticată și animații fluide, tableta Civic-ului pare că a rămas un pas în urmă. Nu este rea, dar este cel mai clar semn că Honda a preferat siguranța în locul spectacolului. Există doar două variante de echipare, Sport care pleacă de la 36.950 € și Advance de 40.500 €.

Dezavantaje

nu poate merge electric prin decizia șoferului

bateria electrică are doar 1 kWh

tableta pare depășită în raport cu trendul

Avantaje

un hibrid impecabil

sportiv, dar și confortabil

consum redus

Cifre

184 de cai putere

410 capacitatea portbagajului

180 km/h viteza maximă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹





