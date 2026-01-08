Rușii atacă în plin val de ger în Ucraina. Mai multe regiuni, fără energie

„Ca urmare a atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie sunt aproape complet fără energie electrică”, a declarat ministerul într-un comunicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie de rezervă.”

Atacurile rusești vizează de mult timp rețeaua energetică a Ucrainei și s-au intensificat în ultimele luni.

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a declarat că ninsorile iminente și temperaturile care vor scădea peste noapte la minus 20 de grade Celsius vor agrava probabil întreruperile de energie electrică și încălzire.

„Sistemul energetic al Ucrainei este supus zilnic atacurilor inamice, iar lucrătorii din domeniul energetic operează în condiții extrem de dificile pentru a asigura populației lumină și căldură”, a scris Svyrydenko pe Telegram.

„Condițiile meteorologice în deteriorare pun o presiune suplimentară asupra infrastructurii critice”, a spus ea.

Postul public de televiziune Suspilne a precizat că întreruperile de energie electrică au afectat orașul Dnipro, unde metroul a încetat să mai funcționeze, precum și alte părți ale regiunii.Șeful consiliului regional Dnipropetrovsk a declarat postului de televiziune că nu se știe când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică.

Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare din Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui Volodomir Zelenski, a avertizat locuitorii să se pregătească pentru întreruperi îndelungate de energie electrică și a spus că generatoarele ar trebui utilizate pe cât posibil.

(sursa: Mediafax)