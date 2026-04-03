iX3, mașina anului în lume

SUV-ul electric, care în România are un preț de plecare de 65.461 de euro în versiunea de bază iX3 50 xDrive, s-a impus în fața unor competitori importanți și marchează un moment-cheie pentru noua generație de modele dezvoltate de BMW.

Noul iX3 este construit pe platforma dedicată Neue Klasse și vine cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește eficiența și performanța. Modelul este echipat cu un sistem de propulsie electrică de ultimă generație care dezvoltă 469 CP, oferind o accelerație până la sută în 4,9 secunde și o autonomie de 794 de km, datorită unei baterii 108 kWh și a unei eficiențe energetice optimizate. Producătorul spune că în doar zece minute pot fi încărcați cel puțin 300 km la o stație de 400 kW.

La interior, iX3 pune accent pe digitalizare și confort, cu un cockpit modern, ecrane de mari dimensiuni și sisteme avansate de asistență pentru șofer. Designul exterior păstrează liniile elegante specifice BMW, dar introduce elemente aerodinamice optimizate pentru a îmbunătăți eficiența. iX3 s-a impus în competiția „World Car of the Year” din cadrul Salonului Auto Internațional de la New York în fața lui Hyundai Palisade și a veteranului Nissan Leaf.