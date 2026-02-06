Vision Pulse „vede” dincolo de obstacole

Sistemul utilizează semnale de bandă ultra-wide (UWB) pentru a identifica poziția exactă a obiectelor din jurul mașinii în timp real, cu o precizie de până la 10 centimetri pe o rază de 100 de metri.

Vision Pulse poate detecta alte vehicule, biciclete sau pietoni echipați cu module UWB, precum smartphone-uri sau dispozitive portabile, și emite alerte atunci când există risc de coliziune.

Tehnologia funcționează cu timpi de răspuns foarte rapizi și își păstrează acuratețea chiar și pe timp de noapte sau în condiții meteo dificile. În plus, reduce dependența de senzori costisitori precum LiDAR sau radar, fiind mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. În prezent, sistemul este testat în proiecte-pilot și în medii industriale, iar producătorii analizează integrarea sa pe viitoare modele de serie.