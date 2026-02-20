Lovitură pentru Tesla și electrice din China

Potrivit informațiilor apărute, pragul ar urma să fie de aproximativ 70% conținut realizat în UE pentru ca un model să beneficieze de ajutor public.

Măsura are ca obiectiv consolidarea industriei auto europene și reducerea dependenței de importurile din Asia, în special din China. Deși mulți constructori chinezi și-au extins prezența în Europa, iar Tesla produce deja la fabrica din Germania, noile reguli ar putea afecta modelele care folosesc componente majore fabricate în afara Uniunii, inclusiv baterii sau sisteme esențiale. Pentru producătorii chinezi care au intrat agresiv pe piața europeană cu modele electrice accesibile, condiția de conținut local ridicat poate însemna costuri suplimentare sau restructurarea lanțului de aprovizionare.

În cazul Tesla, care livrează o parte din mașinile pentru Europa din uzinele din China, impactul ar putea fi semnificativ dacă anumite versiuni nu vor atinge pragul impus. Noua regulă ar putea redesena harta competiției în segmentul electric, într-un moment în care piața europeană devine tot mai importantă pentru constructorii globali.