Cum arată Mașina Anului în România

Megane este un electric care împinge ștacheta Renault. Nu o face doar prin preț, care ajunge astfel cel mai mare pe care Renault l-a cerut pentru un automobil, dar și prin dotări, putere sau tehnologie. E-Tech uimește prin apariție. Electricul cucerește prin linia pe care o afișează. Ai zice că ai de-a face un un ID, chiar mai bine construit. Megane nu seamănă cu celelalte Renault-uri. Și este creat de la zero pentru a fi un electric pursânge. Noua platformă revoluționară CMF-EV este echipată cu o baterie foarte subțire, de 60 kWh, și cu un motor electric compact, de 160 kW. Distribuția optimizată a greutății, ampatamentul mai lung, podeaua complet plană și centrul de greutate mai coborât asigură vehiculului agilitate îmbunătățită și spațiu suplimentar la bord. Și asta se traduce printr-o stabilitate bună și locuri bune pentru pasagerii din spate. Meganul electric și-a anunțat apariția în 2020. Atunci Renault a dezvăluit prototipul eVision, un concept futurist, care prezenta aripi adâncite, umeri pronunțați, bandă luminoasă. De la prototip la mașina de serie n-a fost mare diferență, așa că Renault propune acum o frumoasă sosită parcă din viitor.

220 de cai, pe două roți

Renault a adus pe scenă un electric foarte puternic pentru standardele mărcii, dacă ne gândim de unde a plecat cu Zoe și unde a derivat cu Springul. Cei 220 de cai putere propuși cu E-Tech sunt distribuiți doar pe puntea față. Cuplul este și el destul de impresionant, pentru că vorbim despre 300 de Nm care sunt disponibili încă de la prima apăsare a pedalei de accelerație. Și asta se vede atunci când te înfigi în accelerație, doar că anvelopele par a nu fi capabile să transmită toată puterea la asfalt pentru că se pierde aderența. Așa că e bine ca la plecarea de pe loc să acționăm cu ceva mai multă reținere, dacă nu vrem să auzim cum încep să se intre sistemele de siguranță. Odată ce ne-am luat avânt, putem accelera și ajungem rapid, în 7,4 secunde, până la suta de kilometri pe oră. Totul într-o liniște aproape deplină. Pentru că am sesizat că Meganul electric lasă să pătrundă sunetele stradale în habitaclu, la nivel mic, dar sesizabil în cazul unei electrice. E-Tech oferă mai multe mașini într-una singură printr-o apăsare de buton, așa cum până de curând găseai doar pentru automobilele premium. Șoferul poate alege dintre Eco, Comfort sau Sport din butonul multisense prezent pe volan. În cazul unui automobil electric setarea Sport este senzațională, dar mare consumatoare de baterie, implicit - autonomie.

Care e autonomia

Eu am testat varianta de top cu motor de 220 de cai putere și bateria de 60 kWh. Renault spune că autonomia este de 450 km WLTP, adică ciclu real de utilizare. Cele cinci zile petrecute cu E-Tech au fost de o iarnă primăvăratică. Adică temperatura a fost undeva între 7 și 20 de grade Celsius, aproape de temperatura ideală de exploatare. Chiar și în aceste condiții eu am calculat o autonomie reală mai mică decât cea de catalog. Am plecat cu 90% din acumulator și un range de 353 km și m-am întors cu 6% și o autonomie de 27 km. Am parcurs 220 km real, deși, dacă m-aș fi luat după ciclul WLTP, ar fi trebuit să fie 326 km, deci cu peste 100 km mai puțin. Au fost circa 45 km de autostradă, 70 km de drumuri naționale sau comunale și un parcurs de 20 km în regim sportiv. Restul, în urban. Am folosit încălzirea în scaune, volan și clima. Frânarea recuperativă - care poate fi setată pe patru trepte cu ajutorul padelelor din spatele volanului - își face treaba cu precădere în oraș, altfel este puțin folositoare. Încărcarea se poate face la priza de acasă în 30 de ore și la priza de curent continuu de mare putere de 130 kW în doar o oră și-un sfert. 17 ore ar trebui să fie de ajuns pentru un wallbox de 3,7 kW și 9 ore la trifazica de 22 kW – cea mai uzuală. Consumul înregistrat a fost de circa 18 kWh la 100 km, adică un echivalent benzină de 5,5 litri/100 km, dacă încărcăm la priza de mare putere.

Inteligentă

Megane E-Tech beneficiază de o puzderie de asistenți inteligenți. Menținerea pe banda de rulare aplică o corecție asupra volanului pentru a readuce autovehiculul pe banda de rulare dacă nu activați semnalizatorul de direcție. Sistemul de avertizare pentru unghiul mort, activat la viteze mai mari de 15 km/h, dă semnale luminoase cu privire la prezența unor autovehicule aflate în unghiul mort. Există un sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere care afișează limitele de viteză pe ecranul de pe tabloul de bord. Sistemul activ de asistență pentru șofer adaptează viteza ținând cont de situația din trafic, păstrează distanța de siguranță și centrează autovehiculul pe banda de rulare. În trafic aglomerat, autovehiculul se oprește și repornește automat. Senzorul radar frontal calculează distanța de siguranță și emite o avertizare sonoră și vizuală în cazul în care există riscul unei coliziuni. Sistemul de avertizare la ieșirea din parcare cu spatele avertizează în cazul în care detectează obstacole în spatele autovehiculului. Farurile LED Adaptive Vision, cu proiectoare de ceață integrate, ajustează automat forma fasciculului luminos la situația din trafic și la condițiile meteorologice. Sistemul de asistență la pornirea în pantă se activează la un nivel de înclinare a suprafeței mai mare de 3%, menținând presiunea de frânare timp de două secunde.

Habitaclu spectaculos

Interiorul lui Megane E-Tech este la fel de spectaculos ca exteriorul. Interfața digitală openR are o zonă de afișare totală de 774 cm2, compusă din două ecrane de 12 inchi. Bordul devine minimalist, cu puține butoane, dar multe touchscreenuri. Habitaclul te face cumva să te simți ca acasă. Material textil pe planșa superioară a bordului, piele întoarsă pe fațetele ușilor, foi de lemn de tei tăiate cu laser pe planșa inferioară de bord. Noul sistem Harman Kardon – special conceput pentru E-Tech – dezvoltă o putere totală de 410 W prin cele două tweetere de pe părțile lateralele ale planșei de bord, două woofere în panourile ușilor față, două tweetere și două woofere în panourile ușilor spate și un subwoofer în portbagaj. Tehnologia Quantum Logic Surround oferă cinci ambianțe sonore disponibile presetate. Bordul și culorile se schimbă în funcție de starea aleasă de șofer. Bordul oferă o multitudine de informații atractiv prezentate. Lungimea electricului de 4,2 metri oferă un ampatament de aproape 2,7 metri, ceea ce înseamnă spațiu suficient pentru pasagerii din spate care au locuri comode și o distanță apreciabilă până la plafon. E-Tech, în ciuda volumului său are o greutată scăzută pentru o electrică, sub 1,7 tone. Bateria îi permite să tracteze până la 900 kg. Portbagajul este decent și oferă 440 de litri grație faptului că bateria este plasată sub podea. Prețul electricului Megane pleacă de la 36.100 de euro, în cazul motorului de 130 de cai putere și al bateriei de 40 kWh, și ajunge la 47.100 de euro pentru varianta de top. Din aceste preț se scad Rabla Plus, adică cei 10.000 de euro și tichetul Rabla Clasic de 7.000 de lei.

Cifre

- 160 km/h, viteza maximă

- 1 oră și 15 minute, încărcare la priza de 130 kW

- 7,4 secunde, sprintul până la sută

Avantaje

- nepoluantă

- scutită de taxe

- subvenționată de stat

Dezavantaje

- scumpă în raport cu mașinile clasice

- timp de alimentare mare față benzină

- infrastructură de încărcare deficitară

