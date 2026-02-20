Nissan patentează bateria „mobilă”. Greutatea EV-urilor, transformată în avantaj

În mod normal, bateria unui EV reprezintă una dintre cele mai grele componente, ajungând la 600-800 kg sau chiar peste 1.300 kg la modele foarte mari, ceea ce poate afecta negativ dinamica și comportamentul în viraje. Nissan a obținut un patent pentru un sistem în care bateria nu este fixă, ci montată într-un „cadru mobil” dotat cu actuatori care o pot deplasa lateral sau longitudinal în timpul virajelor pentru a contracara forțele centrifuge și a echilibra mașina.

Această abordare ar putea transforma un dezavantaj - masa considerabilă - într-un avantaj din punct de vedere dinamic, la fel cum suspensiile și suporturile active îmbunătățesc stabilitatea la modelele performante. Această inovație marchează un pas interesant în evoluția bateriilor pentru vehicule electrice, trecând dincolo de simpla stocare a energiei spre un rol activ în dinamica vehiculului și poate deschide calea unor EV-uri mai agile și mai sigure chiar și atunci când masa pachetului de baterii este considerabilă.



