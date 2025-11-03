Piața auto românească încetinește. Scădere de 3,6% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în primele zece luni

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   16:15
 Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 3,6%, în primele zece luni ale anului în curs, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, conform statisticii preliminare publicate, luni, de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI).

Astfel, în intervalul ianuarie - octombrie 2025, numărul autoturismelor noi înmatriculate la nivel naţional a ajuns la 120.836 de unităţi.

În octombrie, înregistrările de autoturisme noi s-au majorat cu 11,5% faţă de octombrie 2024, până la un volum de 12.769 de unităţi, marjă în care autoturismele 100% electrice au raportat un salt de 86% şi o cotă de piaţă de 8%.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, în prezent membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA (din 1996).

AGERPRES

