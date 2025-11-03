Piața auto românească încetinește. Scădere de 3,6% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în primele zece luni

Astfel, în intervalul ianuarie - octombrie 2025, numărul autoturismelor noi înmatriculate la nivel naţional a ajuns la 120.836 de unităţi.



În octombrie, înregistrările de autoturisme noi s-au majorat cu 11,5% faţă de octombrie 2024, până la un volum de 12.769 de unităţi, marjă în care autoturismele 100% electrice au raportat un salt de 86% şi o cotă de piaţă de 8%.



Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, în prezent membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA (din 1996).

AGERPRES