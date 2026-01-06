Impozitul pe proprietate în Europa: Care sunt țările care colectează cele mai multe impozite?

Spania ia în considerare aplicarea unui impozit de 100% asupra locuințelor cumpărate de cumpărători din afara UE. Deși obiectivul este de a atenua problema locuințelor din țară, impozitul pe proprietăți imobiliare este o sursă importantă de venit în multe țări europene.

Potrivit Comisiei Europene, impozitul pe proprietate ca procent din PIB în UE variază de la 0,3% în Cehia și Estonia la 3,7% în Franța în 2023. Media UE este de 1,9%.

Dar cât impozit pe proprietate colectează guvernele din Europa? Ce procent din veniturile fiscale totale provine din impozitele pe proprietate? Și cât reprezintă impozitul pe transferul de proprietate imobiliară ca procent din PIB?

Euronews Business analizează mai îndeaproape veniturile din impozitul pe proprietate în Europa.

Ce pondere din PIB reprezintă impozitul pe proprietate

În UE, impozitul pe proprietate contribuie cu cea mai mare pondere din PIB în Franța (3,7%) și cu cea mai mică în Cehia și Estonia (ambele 0,3%).

Dacă includem țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), Regatul Unit și Turcia – folosind unele date ale OCDE –, Regatul Unit se situează ușor peste Franța, deși ambele au aproximativ 3,7%.

Belgia se situează, de asemenea, peste 3%, cu 3,2%. Spania ocupă locul al cincilea, cu 2,5%, urmată de Grecia, cu 2,7%.

Alte țări cu o pondere de peste 2% includ Islanda, Luxemburg, Danemarca, Elveția, Italia și Portugalia.

Impozitul pe proprietate reprezintă mai puțin de 1% din PIB în aproape jumătate din cele 32 de țări de pe listă. Este deosebit de scăzut în Slovacia, Lituania, Estonia și Cehia, toate sub 0,5%.

Dintre cele cinci mari economii ale Europei, Germania are o pondere semnificativ mai mică, de 1%, în comparație cu celelalte. Italia ocupă locul al patrulea, cu 2,1%, în timp ce Franța și Regatul Unit se află în fruntea clasamentului.

Potrivit OCDE, impozitele pe proprietate includ toate taxele recurente și nerecurente pe utilizarea, proprietatea sau transferul de proprietate. Acestea acoperă impozitele pe bunurile imobile sau averea netă, impozitele pe moșteniri și donații, precum și impozitele pe tranzacțiile financiare și de capital.

Care este situația veniturilor din impozitele pe proprietate

Marea Britanie a colectat cele mai mari venituri din impozitele pe proprietate în 2023, în valoare de 115 miliarde de euro (100 miliarde de lire sterline), urmată de Franța, cu 104,5 miliarde de euro. Aceste două țări domină veniturile din impozitele pe proprietate, Italia ocupând locul al treilea, cu doar 45,3 miliarde de euro.

Germania și Spania completează topul cinci, colectând 41,4 miliarde de euro și, respectiv, 36,8 miliarde de euro. Totalul UE se ridică la 318,8 miliarde de euro.

Belgia (18,8 miliarde de euro), Elveția (17,9 miliarde de euro), Țările de Jos (14,4 miliarde de euro) și Polonia (10,7 miliarde de euro) au colectat, de asemenea, peste 10 miliarde de euro din impozitul pe proprietate în 2023.

În 10 țări ale UE, veniturile din impozitul pe proprietate sunt sub 1 miliard de euro, Estonia având cele mai mici venituri, de 110 milioane de euro.

Impozitul pe proprietate ca procent din impozitarea totală

Procentul impozitelor pe proprietate din impozitarea totală variază foarte mult în Europa. În 2023, în UE, acesta variază de la 0,8 % în Estonia și Cehia la 8,4 % în Franța, potrivit Comisiei Europene. Media UE a fost de 4,7 %.

În afară de Franța, alte șapte țări din UE aveau ponderi ale impozitelor pe proprietate de peste 5 %: Belgia (7,4 %), Grecia (7 %), Spania (6,7 %), Portugalia (5,9 %), Luxemburg (5,7 %), Italia (5,1 %) și Danemarca (5,1 %).

În Germania, impozitele pe proprietate reprezintă doar 2,5 % din impozitarea totală.