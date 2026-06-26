Au ajuns mașinile care se conduc singure

Constructorul este cunoscut pentru sistemele sale avansate de asistență la condus, bazate pe inteligență artificială, care permit automobilului să schimbe singur banda de mers, să adapteze viteza în funcție de trafic, să parcheze autonom și să ruleze asistat pe autostradă.

La debutul în România, marca este prezentă cu patru modele complet electrice. SUV-ul coupe XPENG G6 are un preț de pornire de 43.990 de euro, berlina XPENG P7+ pornește de la 44.990 de euro, SUV-ul de clasă mare XPENG G9 este disponibil de la 59.990 de euro, iar monovolumul premium cu șapte locuri XPENG X9 poate fi achiziționat începând de la 74.990 de euro.

Prin lansarea XPENG, România se alătură statelor europene în care sunt disponibile unele dintre cele mai inteligente automobile dezvoltate în China, chiar dacă legislația europeană nu permite încă utilizarea tuturor funcțiilor autonome disponibile pe piața chineză. Acum rămâne de văzut cum se vor descurca automobilele inteligente pe străzile pline de gropi și fără marcaje de la noi.