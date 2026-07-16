Coșmar pentru sute de călători: Peste două ore de întârziere într-un tren Brașov-Constanța fără aer condiționat

Trenul Inter City 538, cu ruta Brașov-Constanța, a rămas de peste două ore în câmp, lângă Lehliu Gară, transmis surse MEDIAFAX.

Acesta trebuia să ajungă la ora 11:20 în Constanța.

La ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al secțiunii Lehliu – Sărulești, de pe Magistrala 800 București – Constanța, a fost suspendată temporar în urma unui incident produs la linia de contact, a transmis CFR mai devreme, în cursul zilei de joi.

Potrivit șefului de tren, problema la cablul de tensiune ar fi fost remediată, însă trenul încă nu a pornit, au precizat sursele MEDIAFAX.

De asemenea, trenul ar fi funcționat în condiții normale până la București, cu aerul condiționat funcțional.

Pentru retragerea trenului IC 538 din zona în care s-a produs incidentul, CFR va utiliza o locomotivă diesel de ajutor, deoarece alimentarea cu energie electrică este întreruptă pe firul afectat.

În perioada intervenției, circulația trenurilor între Lehliu și Sărulești se desfășoară pe firul II, în condiții normale de siguranță, potrivit CFR SA. Compania precizează că echipele de specialitate depun toate eforturile pentru remedierea defecțiunii și redeschiderea firului I în cel mai scurt timp posibil.

Deocamdată, operatorul de infrastructură nu a estimat durata intervenției și nici eventualele întârzieri care ar putea afecta trenurile care circulă pe Magistrala 800, una dintre cele mai importante linii feroviare din România, utilizată atât pentru transportul de călători, cât și pentru cel de marfă.

În plin val de reclamații la Ministerul Transporturilor, trenul Brașov-Constanța a ales să-și primească călătorii fără aer condiționat și cu întârzieri majore

(sursa: Mediafax)