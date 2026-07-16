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Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU ploi torențiale, grindină și vijelii în România. Iată lista localităților afectate

de Razvan Voiculescu    |    16 Iul 2026   •   12:53
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Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU ploi torențiale, grindină și vijelii în România. Iată lista localităților afectate
Hepta/Ploi torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară, unde sunt prognozate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.

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COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 16-07-2026 ora 12:51 până la : 16-07-2026 ora 14:00

In zona : Județul Constanta: Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Topraisar, Castelu, Poarta Albă, Bărăganu, Grădina;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de peste 25 l/mp.

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Subiecte în articol: ploi torenţiale grindina Cod portocaliu
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