Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU ploi torențiale, grindină și vijelii în România. Iată lista localităților afectate

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COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 16-07-2026 ora 12:51 până la : 16-07-2026 ora 14:00

In zona : Județul Constanta: Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Topraisar, Castelu, Poarta Albă, Bărăganu, Grădina;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de peste 25 l/mp.

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