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Mașini de teren pentru energia viitorului: Cum vrea Guvernul să urgenteze proiectele verzi gestionate de ADS

de Redacția Jurnalul    |    16 Iul 2026   •   17:15
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Mașini de teren pentru energia viitorului: Cum vrea Guvernul să urgenteze proiectele verzi gestionate de ADS
Agerpres/Dotări noi pentru energia verde

Guvernul a modificat joi normativele de dotare ale Agenției Domeniilor Statului (ADS). Decizia permite instituției să schimbe patru autoturisme cu patru autoutilitare de teren. Noile vehicule vor fi folosite pentru identificarea și cartografierea terenurilor unde se vor realiza investiții în energie regenerabilă.

Executivul a aprobat o hotărâre pentru modificarea anexei privind organizarea și funcționarea MADR. Documentul aduce modificări corelative și în cadrul cadrului normativ care reglementează activitatea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Măsura vizează Agenția Domeniilor Statului (ADS), care implementează Reforma 1 din cadrul Componentei 16 „RePowerEU” a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o alocare totală de peste 3 milioane de euro.

Potrivit Guvernului, obiectivul reformei este creșterea rezilienței și independenței energetice a României prin extinderea capacităților de producție a energiei verzi, atât solară, cât și eoliană.

Pentru accelerarea procesului de identificare a terenurilor potrivite pentru astfel de investiții, ADS va reorganiza parcul auto prin înlocuirea a patru autoturisme standard cu patru autoutilitare de teren. Vehiculele vor fi folosite pentru cartografierea și inventarierea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, care urmează să fie transformate în zone de accelerare pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.

Executivul precizează că măsura este necesară pentru îndeplinirea Jalonului 508 din cadrul Reformei 1 - RePowerEU și pentru respectarea obligațiilor asumate de Ministerul Agriculturii în relația cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Numărul total de vehicule alocat ADS rămâne neschimbat, la 37 de unități. Modificarea presupune doar înlocuirea a patru autoturisme cu autoutilitare de teren, considerate mai potrivite pentru accesul în zone montane, mlăștinoase sau greu accesibile, unde se află o parte importantă a terenurilor administrate de agenție.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: energie verde ads guvern
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