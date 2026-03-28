Ce caută românii la o mașină: Prețul și calitatea bat dotările de lux

Pe de altă parte, participanţii la studiu sunt dispuşi să plătească suplimentar pentru dotări care sporesc siguranţa, cum ar fi asistenţa de urgenţă în caz de accident - peste 70% dintre consumatorii din India, China şi Coreea - sau sisteme antifurt - 83% dintre consumatorii din Asia de Sud-Est, circa două treimi dintre britanici şi americani şi mai mult de jumătate dintre germani.



Referitor la motorizarea preferată, anul acesta se remarcă o revenire uşoară a interesului pentru maşinile electrice, după regresul înregistrat în ultimii doi ani, în contextul dezbaterilor privind eficienţa politicilor de mediu asupra economiei globale. Cu toate acestea, motoarele alimentate cu combustibili clasici continuă să domine preferinţele consumatorilor din SUA (61%), Asia de Sud-Est (53%), India (50%) şi Germania (49%), relevă studiul.



Pentru cei care aleg o maşină electrică, un cost redus cu alimentarea este principalul argument în Coreea, SUA, Asia de Sud-Est şi Marea Britanie, protecţia mediului este pusă pe primul loc doar de consumatorii din Germania, în timp ce în India maşina electrică este preferată pentru experienţa pe care o oferă, iar în China, pentru viteza de încărcare şi autonomie.



În cazul maşinilor pe baterie, consumatorii rămân reticenţi în primul rând cu privire la autonomie, la siguranţa tehnologiei integrate în baterii, la disponibilitatea infrastructurii publice de încărcare şi la timpul de alimentare.



"Revenirea interesului pentru maşinile electrice arată că tranziţia către mobilitatea cu emisii zero rămâne o prioritate definitorie a industriei auto, atât la nivel global, cât şi în Uniunea Europeană, dar, în contextul provocărilor economice şi geo-politice actuale, producătorii pun accentul, printre altele, pe extinderea portofoliilor de vehicule hibride. În UE, spre exemplu, înmatriculările de maşini hibride electrice au reprezentat aproape 35% din piaţă în 2025 (în creştere cu 6% faţă de anul anterior), în timp ce cota de piaţă a autovehiculelor pe benzină şi motorină a scăzut la 35,5%, faţă de 45% în 2024, potrivit Asociaţiei Europene a Producătorilor de Automobile. Cu toate acestea, sectorul auto european rămâne sub presiune în raport cu competitorii din ţările asiatice, în mod special, care avansează rapid pe segmentul electricelor, dar şi în privinţa dotărilor cu tehnologii digitale de ultimă generaţie care transformă maşinile în platforme inteligente, conectate, cu acces la actualizări care le pot spori performanţa şi după achiziţie", a declarat Bogdan Barbu, Partener Servicii Fiscale şi Lider al Serviciilor de Consultanţă pentru sectorul Auto, Deloitte România.



Potrivit autorilor studiului, peste jumătate dintre consumatorii din pieţele asiatice (cu excepţia Japoniei) sunt interesaţi să utilizeze funcţii de personalizare bazate pe inteligenţa artificială, care ajustează automat setările din interiorul autovehiculului. În schimb, în Germania, 42% dintre consumatori spun că e puţin probabil să utilizeze astfel de funcţii.



Autovehiculele dotate cu sisteme informatice care permit actualizări continue, personalizare şi autonomie avansată pe toată durata de viaţă a maşinii (software-defined vehicle) sunt considerate utile, de asemenea, de consumatorii din aceleaşi economii asiatice, însă sunt catalogate ca fiind mai degrabă inutile în Germania (40%) şi Japonia (36%).



În consecinţă, peste două treimi dintre consumatorii din ţările asiatice sunt dispuşi să plătească suplimentar (până la 10% din valoarea autovehiculului) pentru funcţia de actualizare la distanţă (over-the-air), în timp ce aproximativ 40% dintre germani, britanici şi americani nu sunt de acord să plătească în plus în acest scop, considerând că funcţia ar trebui să facă parte din dotările de bază.



Totodată, mai mult de jumătate dintre consumatori spun că ar păstra autovehiculul o perioadă mai lungă de timp (cu doi până la cinci ani) dacă ar primi actualizări over-the-air regulate, care adaugă funcţii noi, îmbunătăţesc siguranţa sau performanţa maşinii.



Pe de altă parte, consumatorii rămân îngrijoraţi cu privire la confidenţialitatea şi gestionarea adecvată a datelor utilizate în vehiculele conectate, inclusiv informaţii din dispozitivele sincronizate (contactele din telefon, mesaje, date de conectare etc.), camere de luat vederi sau în legătură cu locaţia maşinii.



La realizarea studiului Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study au participat aproximativ 28.500 de consumatori din 27 de ţări, dintre care nouă state europene - Austria, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania şi Turcia.



