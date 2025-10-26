Tesla raportează o scădere de 37% a profitului net

Compania a indicat ca motiv, creșterea costurilor de restructurare și a cheltuielilor pentru proiectele sale de inteligență artificială și cercetare și dezvoltare, în timp ce creditele de reglementare au scăzut, potrivit unui comunicat.

Raportat la valoarea per acțiune și excluzând elementele excepționale - un indicator de referință pentru piețe - profitul net a fost de 50 de cenți, comparativ cu 72 de cenți cu un an înainte. Această cifră a fost sub consensul analiștilor FactSet, care anticipau 1,88 miliarde, respectiv 56 de cenți.

În tranzacțiile electronice, după închiderea Bursei de Valori din New York, acțiunile Tesla au scăzut cu 1,63%. Cu toate acestea, veniturile au depășit așteptările consensuale (26,54 miliarde de dolari), crescând cu 12% față de anul precedent, ajungând la 28,09 miliarde de dolari.

Compania a surprins pe toată lumea la începutul lunii octombrie, anunțând o creștere de 7% față de anul precedent a livrărilor sale globale de vehicule (497.099) în al treilea trimestru, atingând un nivel mult peste așteptările pieței.

Analiștii, însă, au nuanțat această performanță, subliniind că perspectiva dispariției creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru achizițiile de mașini electrice la sfârșitul lunii septembrie a alimentat această revenire. Și alți producători au beneficiat, iar, potrivit experților, această creștere din trimestrul al treilea ar trebui să provoace o scădere la sfârșitul anului. Mai ales fără acest ajutor substanțial.

Pentru mulți, acesta este motivul pentru care Tesla a anunțat în mod convenabil pe 7 octombrie lansarea a două versiuni mai ieftine ale popularelor sale mașini Model 3 și Model Y, disponibile acum pentru sub 40.000 de dolari. Dar acesta nu este vehiculul low-cost pe care l-a promis de câțiva ani, estimându-se că va costa între 25.000 și 30.000 de dolari.

