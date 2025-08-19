Vești proaste pentru șoferi. Rovinieta va fi plătită în funcţie de kilometri parcurși

În acest scop va fi introdus un sistem electronic de tarifare rutieră bazat pe distanţa efectiv parcursă.

Cum vor fi urmărite călătoriile românilor

Rovinieta tradiţională, achitată în prezent ca abonament fix, va fi înlocuită cu un tarif calculat în funcţie de numărul de kilometri parcurşi şi de caracteristicile vehiculului, precum masa maximă autorizată şi numărul de axe.

Pentru implementarea acestui sistem, Ministerul Transporturilor a semnat un contract în valoare de circa 282 de milioane de lei cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Noua metodă va utiliza tehnologii avansate, inclusiv echipamente de bord conectate prin satelit (OBE), aplicaţii mobile şi tichete electronice completate manual, pentru a identifica vehiculele şi a calcula automat tarifele.

Suma datorată va fi virată direct către CNAIR, iar traseul parcurs al vehiculului va putea fi monitorizat în timp real.

Când va fi implementat proiectul

Proiectul se va desfăşura în trei etape: dezvoltarea sistemului informatic centralizat, achiziţia echipamentelor necesare şi implementarea infrastructurii pentru punctele de control pe drumurile naţionale.

Termenul pentru finalizarea întregului proces este 31 decembrie 2026, iar finanţarea provine din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, arătând angajamentul autorităţilor faţă de modernizarea infrastructurii rutiere şi adaptarea la noile tehnologii, potrivit observatornews.ro.