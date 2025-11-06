Bani verzi pentru hidrogen verde. România, între finanțări disponibile și blocaje legislative

• România are 86,5 milioane de euro prin PNRR pentru instalarea a 100 MW de electrolizoare, însă lipsa normelor și a schemelor de sprijin întârzie investițiile.

• Proiecte mari, precum Ro-HydroHub și OMV Petrom Petrobrazi, arată că fondurile există. Investitorii așteaptă reguli clare.

• Fonduri de miliarde sunt accesibile, dar România are nevoie de proiecte mature, aliniate la RED III și conectate cu mediul universitar și industrial.

Miliarde disponibile, proiecte în stand-by

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, avem alocate 86,5 milioane de euro pentru instalarea unei capacități de 100 MW de electrolizoare, destinate producerii industriale de hidrogen curat.

Ro-HydroHub, un centru național de cercetare și inovare, primește, prin alt program, aproape 140 de milioane de euro pentru dezvoltare.

Citește pe Antena3.ro O furtună geomagnetică puternică ar putea lovi planeta în următoarele ore. La ce să ne așteptăm

OMV Petrom lucrează la două proiecte cu o capacitate totală de 55 MW în rafinăria Petrobrazi, finanțate parțial din PNRR, cu termene de finalizare amânate pentru august 2026.

Pe de altă parte, proiectul trenurilor pe hidrogen, estimat la 360 de milioane de euro, a fost anulat după trei licitații fără ofertanți, iar resursele au fost redirecționate spre infrastructura rutieră.

Fonduri europene pentru hidrogen: oportunități și provocări

România are acces la mai multe instrumente europene care pot finanța proiecte de hidrogen verde. Problema nu este lipsa banilor, ci gradul de pregătire al proiectelor și absența unui cadru legislativ clar.

• Fondul pentru Inovare este cel mai important mecanism al Uniunii Europene pentru tehnologii net-zero. Oferă anual granturi de miliarde de euro pentru producția, stocarea și utilizarea hidrogenului verde, prin apeluri competitive destinate proiectelor mari și inovatoare.

• Fondul pentru Modernizare, dedicat țărilor cu PIB sub media UE, alocă României aproximativ 815 milioane € până în 2026. Banii pot fi folosiți pentru proiecte de tranziție energetică, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea industriei hidrogenului.

• Clean Hydrogen Partnership (Horizon Europe) finanțează cercetarea și inovarea - consorții între universități, institute și companii, pentru proiecte-pilot și testarea tehnologiilor.

• Banca Europeană a Hidrogenului, activă din 2023, oferă subvenții directe pentru producătorii de hidrogen verde, acoperind diferența de cost față de combustibilii convenționali.

În paralel, BEI și BERD oferă credite preferențiale și garanții pentru investiții, dar cer dovezi de viabilitate economică, în special contracte ferme între producători și marii consumatori industriali.

Cum se pot pregăti companiile

Succesul depinde de proiecte bine gândite, aliniate la obiectivele UE, cum ar fi RED III, care cere ca 42 % din hidrogenul folosit în industrie să fie regenerabil.

Proiectele de hidrogen funcționează doar prin parteneriate solide între universități (pentru know-how și inovație), mari consumatori industriali (oțel, ciment, chimie) și operatori de rețea. Colaborarea este esențială pentru succes.

Pentru a accesa fonduri europene, este nevoie de documentație tehnică, iar multe companii folosesc consultanți specializați. Investitorii vor să vadă stabilitate, așa că producătorii trebuie să încheie contracte pe termen lung cu consumatori mari, care să le asigure o piață sigură pentru hidrogenul verde.

Avem acces la miliarde de euro, dar fără norme clare pentru aplicarea Legii 237/2023 și scheme de sprijin concrete, riscăm ca sumele alocate să rămână nefolosite. Iar România să rateze șansa de a valorifica la timp potențialul hidrogenului verde.

Astfel este necesară instituirea unui cadru economic coerent prin care Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și alte instituții relevante, pentru elaborarea unor mecanisme de sprijin financiar, scheme de subvenții și stimulente fiscale dedicate producției și utilizării hidrogenului verde. Mai mult, statul trebuie să intervină activ în etapa de formare a pieței — prin contracte pentru diferență, programe de investiții publice și parteneriate public-private — pentru a crea condițiile necesare atragerii capitalului privat și dezvoltării infrastructurii naționale de hidrogen, sunt de părere specialiști din cadrul Asociației Energia Inteligentă