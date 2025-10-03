x close
Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu principalele valute

Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   21:45
Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0889 lei, în urcare cu 0,52 bani (+0,1%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0837 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3349 lei, în creştere cu 0,91 bani (+0,2%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3258 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4403 lei, în creştere cu 0,49 bani (+0,09%), faţă de 5,4354 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit vineri cu 1,0657 lei (-0,19%), până la valoarea de 538.1818 lei, de la 539.2475, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

bnr leu valute
