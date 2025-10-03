Leul s-a depreciat, vineri, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3349 lei, în creştere cu 0,91 bani (+0,2%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3258 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4403 lei, în creştere cu 0,49 bani (+0,09%), faţă de 5,4354 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit vineri cu 1,0657 lei (-0,19%), până la valoarea de 538.1818 lei, de la 539.2475, în şedinţa precedentă.

AGERPRES