​​​​​​​Arhitectura, cristalizator al societății moderne?

Oricum ar fi, ce vezi când te uiți în jur? La o privire superficială, vei vedea spații. La o privire, însă, mai atentă, vei vedea stări - biroul poate îți generează anxietate, camera ta îți generează siguranță. Spațiile nu mai sunt doar spații - și nu o spunem noi, o spune „psihologia locului” - arhitectura este un catalizator al societății moderne și ne impactează mai mult decât am crede.

Am stat de vorbă cu arh. George Cristescu, fondator al unui birou de arhitectura reputat din București, pentru a vedea modurile în care arhitectura impactează societatea.

Case construite în jurul nostru. Sau noi în jurul lor?

Orice construim bun, ajunge să ne construiască - arh. George Cristescu, fondator al Deco Architects

Tindem să privim lucrurile eronat - ne imaginăm clădirile construite în jurul nostru. Dar dacă de fapt, e invers? Dacă nu noi suntem centrul Lumii noastre? Această perspectivă este cel puțin fascinantă - arhitectura este catalizator al societății moderne pentru că ne poate construi.

Probabil nu înțelegi la ce ne referim, însă îți propunem să vezi lucrurile astfel: casa pe care o construiești va construi, poate, în câțiva ani, un copil - un copil vesel, vindecat, care se simte în siguranță. Biroul în care lucrezi acum te construiește zilnic - te face un profesionist mai bun, te „împinge de la spate” să mai lucrezi încă o oră după program.

Sau poate te epuizează. Oricum ar fi, un lucru e cert: spațiile construiesc stări, emoții, convingeri. De aceea e necesară o schimbare de mindset: nu doar noi construim spații, ci și ele construiesc ceva în noi - și poate doar atunci vom reuși să apreciem cu adevărat casele în care trăim, birourile în care lucrăm și restaurantele la care ne savurăm preparatele favorite.

Spații după pandemie.

Dacă până acum nu ne-am dat seama de cum ne impactează pe noi, ca societate, arhitectura, să ne întoarcem către felul în care spațiile noastre s-au transformat în pandemie. Deși această etapă ne-a dat viețile peste cap pe toate planurile, putem admite că ne-a ajutat să valorificăm mai mult spațiul, în toate profunzimea sa.

Dacă până acum tratam spațiile superficial, pandemia ne-a dat ocazia să ne amintim doar…cum era să mergem cu toată familia la restaurant. Cum era pe vremea când mergeam fizic la birou. Astăzi, spațiile ne provoacă amintiri - iar pandemia ne-a oferit contextul să privim arhitectura la adevărata sa valoare. Când ne-am reîntors la birou, parcă n-am fost niciodată mai productivi ca atunci, nu? Și tendințele de construcții de după pandemie sunt cel puțin interesant de analizat.

În 2020, odată cu izbucnirea pandemiei și intrarea în lockdown, am avut o perioadă de incertitudine, unii dintre clienți dând semne că vor suspenda proiectele. La scurt timp, am constatat că aproape toți investitorii au început să crească presiunea pe termenele de livrare, semn că pandemia a impulsionat piața imobiliară. Proiectele de birouri care erau deja în curs de execuție au continuat, majoritatea având deja precontracte de închiriere semnate. Am avut un singur proiect de birouri care s-a oprit în 2020. Am avut și un proiect nou de birouri care a început în aprilie 2020, în plină pandemie, pentru care finalizăm acum ultimele detalii de execuție. - arh. George Cristescu, fondator DecoArchitects.ro.

Impact social & cultural.

Arhitectura ne conectează - pe noi cu ceilalți, pe noi cu o cultură la care ne identificăm. În diferite părți ale Lumii, arhitectura s-a dovedit a fi o parte integrantă din viețile noastre culturale, aducând oamenii împreună.

Fie că vorbim de o moschee, un templu, o biserică gotică, arhitectura ne creează spațiu ca să ne exprimăm credințele. Și culturile, credințele și convingerile unesc oameni - într-un ansamblu rezidențial de lux vom găsi, cel mai probabil, oameni din aceeași plasă socială, care împărtășesc valori similare.

Promotor al inovației.

Arhitectura este, în final, unul dintre giganții pe care îi avem la dispoziție pentru a promova inovația. Să ne gândim numai la felul în care au schimbat lumea clădirile imense din sticlă - arhitectura a evoluat (și evoluează, de fapt) în permanență pentru a găsi noi soluții inovative pentru oameni.

Pentru un trai mai bun, o muncă mai eficientă, o relaxare cu adevărat confortabilă. Arhitecții sunt față în față cu cea mai mare provocare: aceea de a rămâne creativ într-o Lume în care pare că…totul deja s-a făcut și că toate ideile sunt deja epuizate.

Așadar, merită să ne punem întrebarea: nu cumva spațiile ne construiesc în aceeași măsură în care noi le construim pe ele? Societatea este impactată de arhitectură pe cele mai profunde planuri - iar convingerile, credințele și valorile noastre sunt adesea influențate de arhitectură. În mijlocul oamenilor, e Lumea. Iar în mijlocul Lumii, e Arhitectura - catalizator al societății și un factor psihologic căruia încă nu îi acordăm suficientă atenție.