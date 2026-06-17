Cartierul de lux promis de stat, neterminat de un sfert de secol: "Totul e făcut în bătaie de joc"

Gândit ca un ansamblu modern, comparat la vremea respectivă cu zona Dorobanți, proiectul s-a transformat într-un șantier prelungit, în care peste o mie de familii încă se confruntă cu lipsa infrastructurii de bază.

Lucrări nefinalizate, după 23 de ani

Cartierul, aflat la granița dintre Sectorul 1 și orașul Voluntari, include peste 1.100 de locuințe și urma să găzduiască aproximativ 5.000 de persoane. Destinat inițial tinerilor sub 35 de ani, proiectul promitea acces la credite ipotecare avantajoase și utilități asigurate de stat pe terenuri puse la dispoziție de autorități.

În practică, dezvoltarea a fost întreruptă de numeroase blocaje administrative și juridice, inclusiv litigii privind terenurile. Deși construcția a fost reluată ulterior, lucrările nu au fost finalizate nici până în prezent.

„Cel mai mare cartier de locuințe, dezvoltat de stat. Statul arată încă o dată cât de falimentar e. Ne promit marea cu sarea mereu și prin ceea ce fac ne arată incompetența, nepăsarea, indolența, nu știu”, spune unul dintre proprietarii din cartier pentru observatornews.ro.

Locuințe fără infrastructură

Pentru mulți proprietari, mutarea în cartier s-a transformat într-o experiență dificilă. Drumurile neasfaltate, lipsa canalizării funcționale și infiltrațiile din locuințe sunt doar câteva dintre problemele semnalate.

Unul dintre rezidenți povestește că a cumpărat casa în urmă cu trei ani de la un proprietar care a renunțat să aștepte ca lucrările să fie finalizate. Locuința nu era complet funcțională, iar zona nu dispunea de infrastructura minimă necesară.

„Problema e praful, mizeria și faptul că pur și simplu că în anumite situații nu mai poți să intri. Toată apa îți intră în casă. Totul e făcut așa, în bătaie de joc (...) Demisolul este plin de apă din cauza infiltrațiilor. Totul înseamnă costuri suplimentare, reparații, lucrări din nou. Practic cumperi o casă și o refaci”, afirmă acesta.

Deși a plătit aproximativ 185.000 de euro, proprietarul spune că terenul aferent locuinței rămâne concesionat pe 99 de ani.

Viața de zi cu zi: praf, noroi, inundații

Pentru locuitorii din cartier, realitatea de zi cu zi înseamnă drumuri greu practicabile, praf vara și noroi iarna. Curierii și șoferii de livrare spun că accesul este dificil, iar infrastructura rutieră este aproape inexistentă în anumite zone.

„Se tot spune că se finalizează lucrările, dar nu se vede nimic”, afirmă un curier care livrează frecvent în zonă.

În unele cazuri, locuitorii sunt nevoiți să își lase mașinile la distanță și să parcurgă drumul pe jos din cauza stării drumurilor.

Un proiect împărțit între administrații

Cartierul este împărțit administrativ între Primăriile Sectorului 1, Voluntari și cea a Capitalei astfel că gestionarea infrastructurii a fost fragmentată între mai multe autorități. Această situație a generat întârzieri în implementarea lucrărilor, spun specialiștii.

„Problemele sunt de natură administrativă. Infrastructura a fost gândită fără o coordonare clară între instituții”, explică arhitectul Radu Negoiță.

La rândul său, Primăria Sectorului 1 susține că unele străzi au fost preluate în administrare, însă dezvoltarea lor a fost întârziată de constrângeri tehnice și de lipsa exproprierilor necesare.

Promisiuni repetate, rezultate limitate

De-a lungul anilor, autoritățile au anunțat în mai multe rânduri finalizarea infrastructurii din cartier. Unele lucrări punctuale, precum extinderea canalizării pe anumite străzi, au fost realizate, însă fără a rezolva problemele generale.

Primăria Capitalei anunță în prezent intenția de a asfalta toate arterele cu pământ din zonă, însă locuitorii privesc cu scepticism noile promisiuni, după aproape un sfert de secol de așteptare.

„După atâția ani de promisiuni e greu de crezut că se va schimba ceva într-un an”, spune unul dintre proprietari.

Eșec administrativ de proporții

La peste două decenii de la lansare, ANL Henri Coandă rămâne unul dintre cele mai ample proiecte rezidențiale inițiate de stat, dar și unul dintre cele mai controversate.

"Toată babilonia asta este creată de probleme administrative. S-a pus carul înaintea boilor. Practic a existat problema cu ok, dar cum ne organizăm pentru că asta înseamnă că și magistralele de gaz, electricitate, conductele de canalizare, la un moment dat se întrerup la limita zonei administrative dintre cele două și atunci a trebuit să facă tot felul de scamatorii administrative; de fiecare dată când se construiește o nouă bretea auto sau un trotuar trebuie iarăși să treci pe la toți sfinții", a explicat arhitectul Radu Negoiță.

În lipsa unei infrastructuri finalizate și a unei coordonări administrative eficiente, cartierul continuă să fie definit de promisiuni amânate și investiții incomplete.

Pentru mulți dintre locuitori, „casa pentru fiecare” a rămas, în practică, un proiect neterminat.