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Jurnalul Ştiri Observator Weekend de coșmar pe șosele: Trafic intens și blocaje pe DN1, Autostrada Soarelui și Valea Oltului

Weekend de coșmar pe șosele: Trafic intens și blocaje pe DN1, Autostrada Soarelui și Valea Oltului

de Redacția Jurnalul Publicat la 01 Aug 2026 15:20 Modificat la 01 Aug 2026 15:20
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Weekend de coșmar pe șosele: Trafic intens și blocaje pe DN1, Autostrada Soarelui și Valea Oltului
Care sunt cele mai aglomerate puncte de pe rutele spre litoral și stațiunile montane

Șoferii care au plecat sâmbătă după-amiază spre litoral sau stațiunile montane se confruntă cu trafic aglomerat pe mai multe drumuri importante din țară. Cele mai mari probleme sunt pe DN1, DN7 și pe Autostrada Soarelui, între Fetești și Cernavodă, unde circulația se desfășoară cu dificultate.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 15:00, cele mai mari valori de trafic sunt înregistrate pe drumurile care duc spre litoral și Valea Prahovei.

Pe Autostrada A2 București – Constanța, traficul este în scădere către litoral, însă se circulă încă greu între Fetești și Cernavodă, unde valorile de trafic rămân ridicate.

Coloane pe DN1 spre Brașov și spre Ploiești

Pe DN1 Ploiești – Brașov, șoferii întâmpină cele mai mari întârzieri din cauza coloanelor formate:

între Nistorești și Comarnic, pe sensul către Brașov;
în stațiunile Sinaia și Bușteni, tot spre Brașov;
între Predeal și Bușteni, precum și în Sinaia, pe sensul de coborâre către Ploiești.

Circulația este îngreunată de numărul mare de turiști care tranzitează Valea Prahovei în primul weekend din august.

Trafic intens și spre litoral

Aglomerație este și pe DN39 Constanța – Vama Veche, unde se circulă în coloană:

între Agigea și Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche;
între Eforie Sud și Eforie Nord, în direcția Constanța.

De asemenea, pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, traficul este intens între Călimănești și Brezoi, pe ambele sensuri de mers.

Unde se circulă fără probleme

Potrivit Poliției Române, traficul se desfășoară în condiții normale pe:

Autostrada A1 București – Pitești;
Autostrada A3 București – Ploiești;
Autostrada A7 Ploiești – Adjud.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să manifeste răbdare în zonele unde se circulă în coloană.

Citește și: Trafic intens spre munte și mare: Cozi kilometrice pe DN1, Autostrada Soarelui și DN39 | Jurnalul

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: trafic vacanță litoral munte
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