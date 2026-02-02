CNIR a lansat licitația pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8

Contractul are o valoare estimată de 57 milioane lei, fără TVA, iar durata este de 110 luni incluzând cele 46 de luni pentru Proiect Tehnic și Execuție, respectiv 64 de luni, supervizarea în perioada de garanție. Termenul limită pentru depunerea ofertei este data de 10 martie 2026.

„Supervizorul va asigura, pe toată perioada de derulare a contractului, un management corespunzător, astfel încât să se asigure că proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilită prin contractul de proiectare și execuție și la un nivel superior de calitate în conformitate cu parametrii de calitate ofertați, standardele, normativele și prevederile legale în vigoare.”, a precizat CNIR.

Tronsonul 1, cu o lungime de 27 de kilometri include :

• 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 cu o lungime de 1100 metri)

• 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri

• 3 noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B).

Contractul pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos pe 30.10.2025 asocierii româno-bulgare Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta, oferta câștigătoare având o valoare de

4,76 miliarde lei, fără TVA. Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție l