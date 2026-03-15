Apple face loc viitorului: 15 produse dispar de pe piață

Modelele retrase includ atât smartphone-uri, cât și tablete, laptopuri și monitoare. Printre acestea se numără iPhone 16e cu cip A18, iPad Air de 11 și 13 inchi cu procesor M3, MacBook Air de 13 și 15 inchi cu M4, dar și mai multe configurații de MacBook Pro lansate în 2024 și 2025. De asemenea, Mac Studio cu cip M3 Ultra și 512GB memorie și monitoarele Studio Display (2022) și Pro Display XDR (2019) au fost eliminate din gama activă a Apple, potrivit a1.ro.

Retragerea unor modele lansate recent

Retragerile au loc chiar și pentru produse lansate recent, cu doar doi ani în urmă, semnalând intenția Apple de a înlocui rapid modelele vechi cu versiuni actualizate. De exemplu, iPhone 16e a fost scos din ofertă pentru a face loc noului iPhone 17e, care oferă de două ori mai mult spațiu de stocare la același preț, de 599 de dolari.

„Modelele mai vechi sunt retrase pentru a menține gama simplă și pentru a evidenția produsele noi cu performanțe mai ridicate”, explică experții din industrie.

În gama MacBook Air, modelele cu cip M4 au fost eliminate în favoarea celor cu M5, iar MacBook Pro cu cip M5 și 512GB stocare a fost înlocuit cu o configurație de bază cu 1TB stocare și un preț mai mare de 1.699 de dolari.

Schimbările vizează și produsele de afișare: Studio Display original și Pro Display XDR au fost scoase din vânzare, fiind înlocuite cu versiuni actualizate. Retragerile ar putea fi, parțial, o consecință a problemelor globale de aprovizionare cu componente hardware, care au forțat ajustarea configurațiilor dispozitivelor.

Această mișcare face parte din procesul constant de reînnoire a produselor Apple, strategia fiind folosită frecvent pentru a integra tehnologia nouă și pentru a elimina treptat modelele mai vechi din magazinele companiei.