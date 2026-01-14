Chiriile la birouri explodează în 2026 – ce zic marii investitori

Investitori imobiliari din România: creștere chirii birouri 2026, optimism prudent pe piața imobiliară

Principalii investitori și dezvoltatori imobiliari din România anticipează o creștere a chiriilor în 2026, în special pe segmentul de birouri, alături de o consolidare a cererii pentru spații noi, arată cea de-a patra ediție a Real Estate Investors Sentiment Barometer, realizată de Cushman & Wakefield Echinox.

Consultanta imobiliară a intervievat la finele anului trecut manageri de la cei mai mari jucători locali, regionali și globali, cu un portofoliu cumulat de peste 15 miliarde de euro în România – aproximativ 50% din activele imobiliare moderne de pe piață.

Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox: „Per ansamblu, investitorii anticipează o perioadă de stabilizare a pieței, fără creșteri bruște ale chiriilor, ale cererii și ale valoriilor portofoliilor, aspect ce întărește ideea că România ramâne o piață atractivă, cu condiții favorabile creșterii și investițiilor pe toate segmentele imobiliare, chiar dacă anumite provocări persistă.”

Pe segmentul birouri, optimismul domină: 56% dintre respondenți prevăd creșteri de chirii în următoarele 12 luni, 39% stabilitate și doar 5% scăderi. Acest trend se menține comparativ cu anii anteriori, semnalând încredere în evoluția pe termen lung.

În industrial și logistic, după un vârf de optimism în 2022-2023 (când 75% așteptau creșteri), previziunile s-au moderat: 52% văd stabilitate în 2026, 36% creșteri și 12% scăderi, indicând o piață matură.

Pentru retail, perspectiva este prudent optimistă: 41% anticipează creșteri de chirii, 49% stabilitate și 10% scăderi, pe fondul unei normalizări post-pandemice susținute de cerere constantă.

Modificările fiscale sunt percepute drept principalul factor care influențează costurile de ocupare, menționat de 20% dintre respondenți. Urmează evoluțiile geopolitice și incertitudinile macroeconomice (18% fiecare), apoi inflația (17%) și dobânzile (13%).

Cererea de spații noi imobiliare rămâne stabilă. Birourile arată semne de consolidare, cu companii adaptându-se la modele hibride de lucru. Industrialul este echilibrat, iar retailul generează optimism moderat.

Sectorul industrial și logistic reflectă o cerere matură și echilibrată, iar cel de retail produce un optimism moderat, pe fondul unei încrederi constante, dar fără așteptări de schimbări majore pe termen scurt.

Activele industriale și logistice conduc la capitolul potențial, iar segmentele alternative (hoteluri, rezidențial, inclusiv cel destinat închirierii – PRS ori cămine studețești - PBSA) sunt în creștere. Birourile dau semne de revenire treptată, iar retailul se menține moderat.

Bucureștiul rămâne destinația principală (72% dintre investitori), urmat de orașe secundare (68%) și terțiare (34%, sub 200.000 locuitori).

Majoritatea investitorilor intenționează să își extindă sau să își păstreze portofoliile, semnalând încredere, chiar dacă prudența persistă. 56% din investitori plănuiesc să își extindă portofoliile în 2026, 35% vor să le mențină, iar 9% anticipează o reducere a activității. Deși procentul celor care urmăresc expansiunea a scăzut față de anii precedenți, sentimentul general rămâne optimist, reflectând încrederea continuă în oportunitățile pieței.

Finanțarea vine în principal de la bănci (34%), împrumuturi acționari și fonduri proprii (21% fiecare).

Provocări în business: birocrație (58%) și infrastructură transport (42%), dar infrastructura IT e apreciată de 80%. Percepții mai prudente pe fiscalitate, piața muncii și economie.

Pentru economie, 52% văd creștere moderată a PIB-ului, 15% solidă și 33% scădere pe termen scurt.

Piața imobiliară românească a atras peste 8 miliarde euro în tranzacții din 2016 încoace, cu un pipeline de peste 800.000 mp de spații birouri, industriale și retail în următorii doi ani.