Cursul euro lovește piața imobiliară din România: mii de euro pierduți peste noapte la achiziția unei locuințe

Haos pe piața rezidențială după explozia euro: cumpărătorii de apartamente cer renegocierea contractelor

Piața imobiliară din România începe să resimtă puternic efectele fluctuațiilor accelerate ale cursului euro-leu, într-un climat deja tensionat de incertitudini economice și politice. Tot mai mulți cumpărători de apartamente și case noi se confruntă cu costuri suplimentare neașteptate, iar unele tranzacții sunt deja amânate sau chiar blocate.

Potrivit companiei The List Estates, volatilitatea valutară produce presiuni majore în special pentru clienții care cumpără locuințe în euro, dar obțin finanțare prin credite ipotecare în lei. Diferențele de curs apărute într-un interval foarte scurt ajung să genereze pierderi de mii de euro pentru cumpărători.

Agenția imobiliară spune că observă o creștere semnificativă a numărului de clienți care solicită renegocieri ale contractelor, amânări ale plăților sau soluții pentru stabilirea unui curs fix până la semnarea finală a actelor.

„Vedem deja clienți care ne întreabă dacă putem negocia cu dezvoltatorii un curs fix sau un curs stabilit de comun acord pentru semnarea finală. Pentru mulți cumpărători, diferențele generate într-o singură săptămână devin foarte greu de susținut din fonduri proprii”, declară Claudia Negru.

Diferențele de curs pot adăuga mii de euro la costul unei locuințe

Impactul financiar devine considerabil chiar și atunci când variațiile de curs par relativ mici. Potrivit calculelor realizate de The List Estates, un cumpărător care achiziționează o casă în valoare de 250.000 de euro și a achitat deja un avans de 40%, respectiv 100.000 de euro, mai are de plătit 150.000 de euro la semnarea finală.

În cazul în care suma rămasă este acoperită printr-un credit ipotecar în lei, orice creștere a euro afectează direct valoarea finală plătită de client.

Dacă în urmă cu doar câteva zile cursul era de aproximativ 5,10 lei pentru un euro, iar acum a urcat la 5,27 lei/euro, diferența pentru suma rămasă de achitat depășește 25.000 de lei. Practic, cumpărătorul trebuie să găsească suplimentar aproape 5.000 de euro din surse proprii.

„Pentru mulți clienți, aceste sume nu sunt marginale. Vorbim despre bani care nu erau prevăzuți în calculele inițiale și care pot destabiliza complet bugetul unei familii. În cazul unor credite aprobate la limită de eligibilitate, diferențele de curs pot pune în pericol inclusiv finalizarea tranzacției”, explică Claudia Negru.

Piața rezidențială intră într-o zonă de blocaj

Potrivit agenției, efectele sunt deja vizibile mai ales pe segmentul rezidențial nou, unde majoritatea prețurilor sunt exprimate în euro, în timp ce veniturile și finanțările cumpărătorilor sunt în lei.

Specialiștii observă o tendință clară de amânare a deciziilor de cumpărare, în special în cazul clienților care depind de credite bancare. În același timp, persoanele care au semnat deja antecontracte încearcă să urgenteze semnarea finală pentru a evita pierderi suplimentare generate de deprecierea leului.

„Observăm un început de blocaj în zona de achiziții de apartamente și case noi. Clienții devin mult mai prudenți, iar instabilitatea cursului, combinată cu incertitudinea politică și economică, îi determină pe mulți să intre într-o zonă de așteptare. În același timp, cei care au deja avansuri plătite încearcă să își reducă pierderile și să securizeze tranzacția cât mai rapid”, mai spune Claudia Negru.

Volatilitatea valutară reduce accesibilitatea locuințelor

Reprezentanții The List Estates avertizează că, în lipsa unei stabilizări a cursului valutar, piața rezidențială ar putea intra într-o perioadă de încetinire accentuată, în special pe segmentul tranzacțiilor finanțate prin credit ipotecar.

Creșterea euro nu mai afectează doar costurile lunare ale ratelor sau prețurile de vânzare, ci influențează direct capacitatea de cumpărare a românilor care încearcă să își achiziționeze o locuință.