Cum îi jefuiește Guvernul Blojan pe români: Impozite URIAȘE pe proprietăți. Haos la administrațiile locale

Sumele sunt de până la trei ori mai mari iar platforma ghiseul.ro a picat sub presiunea accesărilor.

Creșteri bruște și calcule greșite

Românii au descoperit peste noapte dublări sau triplări ale taxelor pe case, după verificări pe ghișeul.ro. Platforma a fost nefuncțională ore întregi din cauza celor trei milioane de accesări.

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, explică:

"În perioada asta primăriile lucrează la nivelul sistemului lor informatic. Ieri a fost o valoare, astăzi cea actualizată. [Şi-au dat poate seama că n-au făcut bine calculele?] Bănuiesc. Adică da. Sau nu sunt aplicate unitar sau sunt diferenţe pe acelaşi tip de impozit", spune președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, potrivit observatornews.ro.

Angajații din primării recunosc că Legea 239/2023, publicată abia pe 15 decembrie în Monitorul Oficial, i-a prins cu calculele neterminate, după avize repetate ale Curții Constituționale.

"Practic, nu s-a optat pentru a reduce cheltuielile în administraţia publică locală, ci pentru a creşte taxele pentru a susţine acele cheltuieli", afirmă preşedintele CFA România, Adrian Codîrlaşu.

Taxe aberante pe mașinile hibrid

Proprietarii de vehicule hibrid se confruntă cu majorări de până la 15 ori mai mari.

"Iată că acum, pe această nouă formulă de calcul, unele dintre maşinile mai puţin poluante, pe care oamenii le cumpăraseră eventual tocmai ca să plătească impozite mai mici, sunt taxate mai mult", explică profesorul de economie Christian Năsulea.

Circa 80 de milioane de lei a încasat statul din impozite doar în primele 5 zile ale anului.

România şi-a asumat prin PNRR trecerea la un sistem în care impozitele pe proprietate vor fi calculate în funcţie de valoarea de piaţă.