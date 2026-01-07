Cum îi păcălește Guvernul Bolojan pe români: Taxe aberante pentru apartamentele mici și vechi din Capitală

Românii au fost păcăliți deoarece s-au eliminat reducerile pentru locuințele vechi, astfel încât creșterile de impozite sunt mult mai mari decât procentul anunțat.

Cum se calculează impozitul pe locuințe

Două ecuaţii stau la baza impozitului pe locuințe. Prima este valoarea impozabilă, care se calculează în funcţie de mai mulţi coeficienți. Din 2026, statul pornește de la o bază de 2.700 de lei pe metru pătrat, față de 1.500 de lei până în 2025. Această bază se înmulțește cu suprafața locuinței și se ajustează în funcție de rangul localității și de zona fiscală. Astfel că orașele mari și zonele mai bune înseamnă un coeficient mai ridicat.

De exemplu, în București, zona A, coeficientul este 2,6. Valoarea impozabilă rezultată se înmulţeşte cu a doua componentă, cota de impozitare, stabilită de fiecare primărie. Aceasta poate fi între 0,08% și 0,2%. De asemenea, nu mai poate fi mai mică decât cea de anul trecut, notează observatornews.ro.

Totodată, impozitul era redus până în 2025 cu 10% pentru clădirile mai vechi de 30 de ani, cu 30% la cele de peste 50 de ani și cu 50% pentru cele de peste 100 de ani.

Din 2026, Guvernul Bolojan a eliminat total aceste reduceri.

Impozite aberante pe locuințele vechi

Astfel că un locuitor al Capitalei care deține un apartament de 50 mp, vechi de peste 50 de ani, trebuie să plătească acum 351 lei impozit anual, de trei ori mai mult față de 137 lei din 2025, din cauza bazei impozabile majorate și eliminării reducerilor pentru vechime.

Prin urmare, creșterile de 80% promise de Guvernul Bolojan sunt doar pentru proprietarii de apartamente sub 30 de ani. Pentru cei care dețin locuințe vechi, impozitele se dublează sau triplează.