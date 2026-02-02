Două linii electrice vor fi declarate proiecte de importanță națională

Primul proiect se referă la construirea unei noi Linii Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV simplu circuit (s.c.) pe traseul Suceava - Gădălin.

Proiectul realizează completarea inelului naţional de 400 kV al Reţelei Electrice de Transport al energiei electrice (RET), în scopul creşterii siguranţei în funcţionare a SEN şi implicit a alimentării cu energie electrică a consumatorilor. Realizarea liniei facilitează integrarea centralelor electrice eoliene ce urmează a fi construite în următorii ani, în Moldova şi Dobrogea fără a afecta buna funcţionare a SEN.

Traseul noii LEA 400 kV (simplu circuit) Suceava – Gădălin are o lungime totală de circa 260 km, este situat în partea de nord a României şi străbate teritoriul a 3 județe (Cluj – 37 km, Bistrița Năsăud – 103 km şi Suceava – 120 km) şi a 40 unităţi administrativ-teritoriale (UAT).

De asemenea, urmează să fie aprobată declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii. Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor se ridică la 4,58 milioane de lei, fără TVA, şi se vor aloca de la bugetul de stat.

Cel de al doilea proiect esteconstruirea Linie Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava – Bălți (R. Moldova). Traseul noii LEA 400 kV Suceava – Bălți are o lungime totală de circa 93,3 km, pe teritoriul României, fiind situat în partea de nord – est a României şi străbate teritoriul a 17 unităţi administrativ teritoriale (UAT) ale județelor Suceava și Botoșani. Durata de execuție a investiţiei este de 52 de luni.

Finanţarea acestui proiect se realizează din surse proprii ale companiei de transport a energiei, Transelectrica SA, si alte surse legal constituite. Exproprierile aferente sunt în cuantum de 125.125 lei şi se alocă de la bugetul de stat.