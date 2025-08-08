Guvernul vrea să îi lase pe români fără case. Impozite URIAȘE pe proprietăți din 2026

Astfel că valoarea pe metru pătrat s-ar putea majora de la 1.500 lei/mp la 2.500 lei/mp, indiferent de oraș su zonă, potrivit surselor Observator. Prin urmare, impozitul pe locuințe ar creșete cu cel puțin 70% sau chiar s-ar dubla.

Cum explică autoritățle creșerea aberantă a impozitului

În timp ce țări vecine se pregăesc să reducă din taxele și impozitele populației și chiar să ofere locuințe la prețuri accesibile, guvernul de la București vrea să îi scoată pe români din casele lor.

Impozitul pe proprietăţi, stabilit pe baza unor grile medii de preţuri, trebuia calculat de la 1 ianuarie în funcţie de valoarea de piaţă, cu ajutorul platformei e-Proprietatea, obiectiv trecut în PNRR. Aceasta urma să centralizeze preţurile reale de tranzacţionare din toate localităţile. Termenul de lansare a fost amânat pentru 2027 deoarece Ministerul de Finanţe nu a primit toate datele.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat cum vor fi taxaţi proprietarii celor aproape 9 milioane de locuinţe din ţară.

"Varianta despre care discutăm în acest moment este o variantă de coeficient și este o variantă tranzitorie până la momentul în care vom avea sistemul funcțional și vom putea să facem simulări pe valoarea de piață. E foarte important, la o astfel de măsură, să avem cifrele corecte, să reflecte situația reală din teren" a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, pentru Observator.

Cum risipește statul banii contribuabililor

Prin schimbarea modului de calcul, Guvernul se aşteaptă la încasări în plus de două miliarde şi jumătate de lei în 2026. Doar o mică parte din bani va ajunge în bugetele primăriilor care încasează impozitul.

"Domul prim-ministru îşi doreşte cât mai mult din această sumă la Guvern pentru a se acoperi cheltuielile de funţionare ale statului, inclusiv aceste cheltuieli imense, 55 miliarde de lei, numai pe dobânzile pe care le plăteşte statul" a spus primarul Buzăului, Constantin Toma.

Alt scenariu discutat de guvern este dublarea cotei de impozitare.