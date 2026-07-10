Pericolul din Premium Regie: Procese câștigate degeaba. Cum a scăpat de răspundere dezvoltatorul

Cu toate acestea, clădirea a fost recepționată în 2016, la un an după tragedia de la Colectiv, iar apartamentele au fost vândute fără ca viitorii proprietari să fie informați despre lipsa unor sisteme esențiale de protecție împotriva incendiilor.

Parcare subterană fără autorizație ISU

Complexul Premium Regie cuprinde un bloc cu opt etaje și două niveluri subterane în care sunt amenajate aproximativ 200 de locuri de parcare. Potrivit legislației în vigoare la momentul construirii, o astfel de parcare avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu înainte de punerea în funcțiune.

Autorizația nu a fost însă obținută niciodată.

Mai grav, susțin locatarii, instalațiile prevăzute în proiect pentru limitarea efectelor unui incendiu nu au fost montate nici până în prezent.

Nereguli descoperite după mutare

Rareș Mușat, inginer constructor și locatar al complexului din 2017, spune că abia după mutare a realizat amploarea problemelor.

Potrivit acestuia, la recepția lucrărilor lipseau instalații esențiale: sistemele de detectare și stingere a incendiilor, hidranții interiori și exteriori, rezerva intangibilă de apă, sistemele de presurizare pentru casele scării, grupul electrogen destinat alimentării echipamentelor vitale și chiar unele căi de evacuare prevăzute în proiectul inițial.

În opinia specialistului, toate aceste sisteme există doar pe planșele tehnice, nu și în realitate.

Fisuri, infiltrații și lipsa sistemelor de protecție

În parcarea subterană sunt vizibile infiltrații de apă, fisuri în structura de beton și urme de coroziune.

Locatarii susțin că lipsesc inclusiv detectoarele de monoxid de carbon, iluminatul de evacuare și iluminatul antipanică, elemente obligatorii într-o astfel de construcție.

De asemenea, ieșirea din parcare nu este prevăzută cu sistem automat de deschidere în caz de incendiu, iar rezervorul de apă destinat intervenției pompierilor nu a fost niciodată amenajat.

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Procese câștigate degeaba

În 2019, după mai multe discuții cu dezvoltatorul, proprietarii au primit promisiunea că toate deficiențele vor fi remediate. Au fost asumate, în scris, 16 lucrări și termene clare de execuție.

O parte dintre intervenții au fost începute, însă cele mai importante au fost amânate succesiv, până când comunicarea cu dezvoltatorul s-a întrerupt complet, susțin reprezentanții asociației de proprietari.

Locatarii au deschis trei procese împotriva dezvoltatorului. În unul dintre ele au obținut, în urmă cu șase ani, o hotărâre definitivă prin care acesta era obligat să predea cartea tehnică a imobilului și să remedieze problemele privind securitatea la incendiu.

Hotărârea nu a fost însă pusă în aplicare.

Deși instanța a dispus inclusiv plata unor penalități, care au ajuns la zeci de mii de euro, dezvoltatorul nu a achitat sumele și nici nu a predat documentația tehnică.

Potrivit reprezentanților asociației de proprietari, imediat după pronunțarea hotărârii, activele firmei ar fi fost transferate către o altă societate din același grup, ceea ce a făcut aproape imposibilă executarea silită, informează observatornews.ro.

Fără carte tehnică, fără posibilitatea verificării construcției

Specialiștii consultați de Observator atrag atenția că lipsa cărții tehnice reprezintă una dintre cele mai grave probleme.

Documentul conține toate informațiile privind proiectarea, execuția și recepția clădirii și este indispensabil pentru verificarea structurii de rezistență și a instalațiilor.

Fără această documentație, evaluarea corectă a construcției devine extrem de dificilă.

Procese care durează ani de zile

Avocații specializați în litigii imobiliare spun că, deși cumpărătorii câștigă în majoritatea cazurilor atunci când probele sunt solide, adevărata problemă apare în etapa executării hotărârilor judecătorești.

În numeroase situații, dezvoltatorii își mută activele pe alte firme înainte de finalizarea proceselor, iar proprietarii nu mai au ce recupera, chiar dacă obțin câștig de cauză.

La această situație contribuie și durata mare a litigiilor, care poate depăși cinci ani, dar și lipsa specializării instanțelor în domeniul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare.

Teama care rămâne

Pentru Rareș Mușat, cea mai mare îngrijorare nu este procesul, ci posibilitatea producerii unui incendiu.

Ca inginer constructor, spune că știe exact ce înseamnă lipsa sistemelor de protecție și își face frecvent același scenariu: că într-o situație de urgență nu și-ar putea evacua copiii în siguranță.

La aproape zece ani de la recepția clădirii, sute de proprietari continuă să locuiască într-un imobil despre care spun că nu oferă garanțiile minime de siguranță pentru care au plătit.