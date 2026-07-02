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Curs BNR: Leul câștigă teren și crește în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   16:30
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Curs BNR: Leul câștigă teren și crește în raport cu principalele valute
Hepta/Euro și dolarul american pierd teren la cotația BNR

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2359 lei, în scădere cu 0,50 bani (-0,10%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2409 lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5875 lei, în scădere cu 1,48 bani (-0,32%), faţă de miercuri, când s-a situat la 4,6023 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6992 lei, în creştere cu 2,02 bani (+0,36%) faţă de 5,6790 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit joi cu 10,4678 lei (+1,78%), până la valoarea de 600,0478 lei, de la 589,5791 lei în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: curs bnr leu valute
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