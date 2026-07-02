Curs BNR: Leul câștigă teren și crește în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5875 lei, în scădere cu 1,48 bani (-0,32%), faţă de miercuri, când s-a situat la 4,6023 lei.



Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6992 lei, în creştere cu 2,02 bani (+0,36%) faţă de 5,6790 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit joi cu 10,4678 lei (+1,78%), până la valoarea de 600,0478 lei, de la 589,5791 lei în şedinţa precedentă.

AGERPRES