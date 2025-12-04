15 clădiri istorice vor fi restaurate din împrumuturi de sute de milioane de euro

Proiectul va fi finanțat jumătate din fonduri de la bugetul de stat și jumătate prin credit de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Acesta vizează reabilitarea sau reconstrucția unor obiective culturale și turistice de importanță națională.​ Banii vor fi primiţi treptat până în 2034 și vor fi rambursați în 20 de ani, potrivit obseratornews.ro.

Vila Regală din Mamaia, în paragină

Vila Regală a fost construită în anii 1920 pentru Regina Maria, după planurile arhitectului italian Mario Stoppa. Clădirea avea 35 de camere și i-a găzduit în trecut membrii Casei Regale, fiind o destinație de vacanță pentru regină și copiii săi. Aceasta va fi transformată în Muzeul Național Regina Maria.

Imobilul a fost abandonat și apoi folosit ca restaurant, bar și club de noapte după Revoluția din 1989.

Au existat controverse între societatea care a cumpărat clădirea şi statul român. În anul 2022, Curtea Supremă a anulat actul de vânzare-cumpărare iar acum începe procesul de restaurare, care include consolidarea structurii, refacerea acoperișului și amenajarea interioară.​

Alte obiective culturale vor fi restaurate

Pe lista de investiții se află și construirea unei săli de spectacole pentru Opera Națională din Iași, modernizarea Operei din București, restaurarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu, construirea unui nou corp de clădire în curtea Muzeului Antipa pentru depozitarea colecțiilor și organizarea de expoziții. Lucrările la unele dintre aceste obiective vor începe în 2028.​

Aceste investiții urmăresc să readucă la viață patrimoniul cultural și să stimuleze turismul în România.