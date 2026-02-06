9 milioane de euro pentru lucrări de mentenanță la CET Vest București

Contractul are o valoare de 9.276.359 de euro și scopul lucrărilor este asigurarea funcționării în siguranță a turbinei, la un nivel de minimum de 8.000 de ore de funcționare pe an, conform cerințelor producătorului acesteia, respectiv firma americană General Motors.

CET Vest asigură căldura și apa caldă pentru cartierele Drumul Taberei, Giuleşti, Crângaşi, Militari, Politehnica şi Valea Cascadelor.

Centrala este una dintre cele mai moderne dintre cele folosite de ELCEN pentru a produce apă caldă și căldură. A fost inaugurată în 2009, după o investiție de 160 de milioane de euro, și a funcționat de atunci peste 100.000 de ore.