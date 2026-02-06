x close
9 milioane de euro pentru lucrări de mentenanță la CET Vest București

de Adrian Stoica    |    06 Feb 2026   •   16:30
Sursa foto: FB ELCEN/Centrala este una dintre cele mai moderne

Societatea Electrocentrale București (ELCEN), aflată în subordinea Ministerului Energiei, a atribuit companiei Ethosenergy GMBH Mulheim Sucursala București contractul pentru servicii de întreținere și reparații tip service aferente turbinei cu gaz de la CET Vest București, una dintre cele mai importante unități de producție de energie electrică din Capitală.

Contractul are o valoare de 9.276.359 de euro și scopul lucrărilor este asigurarea funcționării în siguranță a turbinei, la un nivel de minimum de 8.000 de ore de funcționare pe an, conform cerințelor producătorului acesteia, respectiv firma americană General Motors.

CET Vest asigură căldura și apa caldă pentru cartierele Drumul Taberei, Giuleşti, Crângaşi, Militari, Politehnica şi Valea Cascadelor.

Centrala este una dintre cele mai moderne dintre cele folosite de ELCEN pentru a produce apă caldă și căldură. A fost inaugurată în 2009, după o investiție de 160 de milioane de euro, și a funcționat de atunci peste 100.000 de ore.

Subiecte în articol: cet vest
