95% dintre români NU vor să-și reducă facturile la energie: Majoritatea consumatorilor nu profită de oferte mai bune

Astfel că din cei aproximativ 9 milioane de clienți casnici, majoritatea nu caută soluții pentru a-și scădea costurile.

„Ultima factură a venit 600 de lei pentru un apartament cu trei camere, și a trebuit să folosesc încălzire suplimentară”, a declarat o femeie. Un bărbat a precizat că a plătit 500 de lei pentru electricitate, chiar după renegocierea contractului.

Diferențe mari de prețuri între furnizori

Specialiștii explică faptul că diferența de preț între furnizori poate fi semnificativă.

„De exemplu, la un tarif de 1,3 lei pe kWh și un consum lunar de 300 kWh, factura este de 390 de lei. Dacă optezi pentru un tarif de 0,99 lei pe kWh, factura scade acu circa 100 de lei, potrivit observatornews.ro.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, recomandă românilor să folosească comparatoarele de prețuri și să migreze către furnizori cu tarife mai bune.

„În medie, la nivel european, schimbarea furnizorului aduce economii la factură de 165 de euro pe an. Şi, în funcţie de zona de consum în care ne aflăm, pot fi şi mai ridicate”, spune experta în energie, Corina Murafa.

Obstacole în schimbarea furnizorului de energie

Există însă obstacole care îi determină pe români să ezite: neîncrederea în piața de energie, prețurile ridicate și reglementările instabile.

Românii și-au schimbat furnizorul de aproximativ 650.000 de ori în 2025, însă numărul rămâne mic comparativ cu potențialul de economisire.

„Furnizorii nu anunță mereu ofertele, iar procesul online poate fi complicat pentru persoanele mai în vârstă”, spune o consumatoare.

Experții subliniază că dacă mai mulți români ar face pasul, tarifele medii la energie ar putea scădea semnificativ.