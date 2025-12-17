Acordul Mercosur: eurodeputații forțează mâna Consiliului Europei

Acordul de parteneriat UE-Mercosur va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piaţă de peste 700 de milioane de consumatori, dar el crează tensiuni la nivelul blocului comunitar.

În timpul sesiunii plenare de marți de la Strasbourg, deputații europeni au votat pentru înăsprirea măsurii de protecție propuse de Comisia Europeană în octombrie, ca răspuns la preocupările exprimate de Franța și alte țări cu privire la impactul potențial al acordului asupra sectorului agricol al UE, scrie euractiv.com.

Modificările adoptate, majoritatea fiind aprobate de deputații europeni din domeniul comerțului săptămâna trecută, facilitează declanșarea măsurii de protecție prin reducerea pragurilor care ar declanșa o anchetă. Creșterea importurilor și a prețurilor necesară pentru lansarea unei anchete a fost redusă de la o creștere de 10% de la an la an la 5%, comparativ cu o medie pe trei ani.

Mii de agricultori din întreaga Uniune Europeană sunt așteptați să protesteze la Bruxelles pe 18 decembrie, cerând un comerț echitabil și transparent, care să protejeze sectoarele agricole sensibile și să respecte standardele europene.

În plus, a fost inclusă o prevedere privind reciprocitatea standardelor de sănătate și producție, ceea ce ar putea justifica declanșarea măsurii de salvgardare „în cazul în care există dovezi credibile că importurile care beneficiază de preferințe tarifare nu îndeplinesc cerințe echivalente în materie de mediu, bunăstare a animalelor, sănătate, siguranță alimentară sau protecție a muncii aplicabile producătorilor din Uniune”.

Un alt amendament consolidează formularea care obligă Comisia să adopte măsuri de salvgardare dacă o anchetă concluzionează că un prejudiciu este legat de importurile Mercosur.

De asemenea, parlamentarii au insistat pentru o formulare mai clară care să definească ce constituie un „prejudiciu grav” adus sectorului agricol care ar justifica o măsură de salvgardare, cu scopul de a face presiuni asupra Comisiei pentru a lansa anchete mai ușor.

Negocierile încep miercuri

Europarlamentarii și Consiliul vor încerca acum să ajungă la un acord asupra unui text final în timpul negocierilor programate pentru miercuri, la ora 16:00.

Discuțiile se așteaptă să fie dificile, deoarece Consiliul a aprobat propunerea Comisiei fără modificări. O sursă parlamentară a declarat pentru Euractiv că vor fi necesare unele concesii, menționând că deputații europeni, de la extrema dreaptă la extrema stângă, ar putea bloca în continuare garanțiile într-un vot final dacă rămân nemulțumiți. Garanțiile ar servi drept îndulcitor politic pentru statele membre care s-au opus acordului sau rămân ezitante, deoarece președinția daneză a programat un posibil vot vineri în timpul unei reuniuni a ambasadorilor UE, înainte de semnarea oficială din Brazilia pe 20 decembrie.

„Dacă nu există nicio semnătură pe 20 decembrie, atunci acordul este mort”, a declarat deputatul socialist Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului.

Fermierii cer Guvernului României să se opună acordului UE-Mercosur

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită autorităților române să adopte o poziție fermă de respingere a acordului comercial UE–Mercosur, avertizând că forma actuală a tratatului pune în pericol viitorul agriculturii românești și europene. Apelul este adresat Președinției României, Guvernului, Ministerului Agriculturii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe și Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Potrivit AAC, creșterea estimată a importurilor de produse agricole sensibile – precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea și porumbul – ar expune fermierii europeni unei competiții neloiale. Producătorii din statele Mercosur nu sunt obligați să respecte aceleași standarde stricte impuse agricultorilor din UE în domenii precum protecția mediului, bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor și a antibioticelor sau trasabilitatea produselor.

Această diferență de reguli ar submina principiul concurenței echitabile și ar afecta viabilitatea economică a unor sectoare agricole deja vulnerabile, avertizează reprezentanții fermierilor.