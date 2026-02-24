Adevărul din spatele facturii la gaze: cine stabilește, de fapt, prețul final

În România, una dintre cele mai frecvente confuzii – uneori întreținută de prezentări incomplete – este diferența dintre furnizorul de gaze și operatorul de distribuție.

Pentru consumator, această distincție nu este teoretică. Ea influențează direct prețul final din factură și capacitatea reală de a compara corect ofertele existente în piață, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI)

Două activități diferite, două regimuri economice distincte

Piața gazelor funcționează pe baza separării clare a două activități:

Distribuția – monopol local reglementat

Operatorul de distribuție:

construiește, administrează și întreține rețeaua locală de conducte;

asigură transportul gazelor până la consumator;

intervine în caz de avarii;

funcționează în regim de monopol natural, într-o zonă geografică bine definită.

Tarifele de distribuție sunt stabilite de ANRE și diferă de la o localitate la alta.

Consumatorul nu poate alege operatorul de distribuție – acesta este impus de zona în care se află locuința.

Furnizarea – activitate concurențială

Furnizorul:

cumpără gazul din piață;

stabilește oferta comercială;

încheie contractul cu clientul;

emite factura și gestionează relația comercială.

Consumatorul poate alege și schimba furnizorul.

Competiția există doar la nivelul furnizării, nu al distribuției.

Din ce este compus prețul final al gazelor

Factura de gaze include mai multe componente, nu doar „prețul gazului”:

costul gazului (marfa); componenta de furnizare (marja comercială); tarif de transport (reglementat); tarif de distribuție (reglementat, diferit pe zone); tarif de înmagazinare; costul dezechilibrelor; accize; TVA.

Doar costul gazului și marja de furnizare sunt concurențiale.

Transportul și distribuția sunt costuri reglementate, identice pentru toți furnizorii din aceeași zonă.

Unde apare confuzia în comparațiile de preț

Problema apare atunci când se compară prețuri finale din zone de distribuție diferite.

Un tarif de distribuție mai mare într-o localitate va duce automat la un preț final mai mare, chiar dacă furnizorul are aceeași ofertă comercială.

Fără această explicație, consumatorul poate trage concluzia eronată că un furnizor este „mai scump”, când diferența este, în realitate, una administrativă, stabilită de ANRE.

Exemplu relevant: cazul Nova Power & Gas

Nova Power & Gas este un exemplu elocvent:

ca furnizor, are una dintre cele mai mici oferte la prețul gazului pe comparatorul ANRE;

ca distribuitor, activează într-o zonă cu cel mai ridicat tarif de distribuție din țară.

Prețul final mai mare NU este rezultatul politicii comerciale a furnizorului.

Tariful de distribuție:

nu este stabilit de furnizor;

nu poate fi influențat de acesta;

este impus de ANRE.

Preț final al gazelor (lei/MWh, TVA inclus)

Aplicând formula din proiectul de OUG – preț administrativ (110 lei/MWh gaz)

Operatorii de distribuție și prețul total:

CORDUN GAZ – 270,86 lei

DESIGN PROIECT – 258,77 lei

EURO SEVEN INDUSTRY – 239,09 lei

GAZ EST – 288,87 lei

GAZ NORD EST – 297,25 lei

GAZMIR IAȘI – 278,60 lei

MIHOC OIL – 296,45 lei

MM DATA – 257,12 lei

NORD GAZ – 248,81 lei

NOVA POWER & GAS – 320,31 lei

OLIGOPOL – 292,60 lei

PREMIER ENERGY – 267,55 lei

PRISMA SERV COMPANY – 294,56 lei

SALGAZ – 276,32 lei

TULCEA GAZ – 262,56 lei

CPL CONCORDIA CLUJ – 295,81 lei

DISTRIGAZ VEST – 293,32 lei

GAZ VEST – 252,20 lei

INSTANT CONSTRUCT – 284,97 lei

ROMGAZ – 294,72 lei

DELGAZ GRID – 274,93 lei

DISTRIGAZ SUD REȚELE – 272,40 lei

MEGACONSTRUCT – 277,46 lei

DORNACOR INVEST – 297,77 lei

BTD CONSTRUCT & AMBIENT – 287,14 lei

ANTOPREST ACTIV – 273,46 lei

NEOGAS GRID – 279,06 lei

MEHEDINȚI GAZ – 262,17 lei

HGAZ – 287,14 lei

Preț final cu una dintre cele mai bune oferte din comparatorul ANRE

Oferta Nova Power & Gas (lei/MWh, TVA inclus)

Operatorii de distribuție și prețul total:

CORDUN GAZ – 303,22 lei

DESIGN PROIECT – 291,13 lei

EURO SEVEN INDUSTRY – 271,44 lei

GAZ EST – 321,22 lei

GAZ NORD EST – 329,61 lei

GAZMIR IAȘI – 310,96 lei

MIHOC OIL – 328,81 lei

MM DATA – 289,47 lei

NORD GAZ – 281,17 lei

NOVA POWER & GAS – 352,67 lei

OLIGOPOL – 324,96 lei

PREMIER ENERGY – 299,90 lei

PRISMA SERV COMPANY – 326,92 lei

SALGAZ – 308,67 lei

TULCEA GAZ – 294,92 lei

CPL CONCORDIA CLUJ – 328,17 lei

DISTRIGAZ VEST – 325,68 lei

GAZ VEST – 284,56 lei

INSTANT CONSTRUCT – 317,33 lei

ROMGAZ – 327,08 lei

DELGAZ GRID – 307,28 lei

DISTRIGAZ SUD REȚELE – 304,75 lei

MEGACONSTRUCT – 309,81 lei

DORNACOR INVEST – 330,13 lei

BTD CONSTRUCT & AMBIENT – 319,49 lei

ANTOPREST ACTIV – 305,82 lei

NEOGAS GRID – 311,42 lei

MEHEDINȚI GAZ – 294,53 lei

HGAZ – 319,49 lei

Piața gazelor naturale este doar parțial liberalizată. Furnizarea este concurențială. Distribuția rămâne un monopol reglementat.

Compararea prețurilor finale fără a ține cont de zona de distribuție și de structura facturii poate induce consumatorii în eroare.

O piață funcțională are nevoie nu doar de competiție, ci și de informare corectă și completă, subliniază Dumitru Chisăliță, președintele AEI