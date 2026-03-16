Campania antidrog „Conștient, nu dependent”, într-un nou tur național: Turda, Baia Mare și Blaj devin următoarele orașe în care tinerii, profesorii și părinții vor discuta deschis despre pericolul drogurilor

În perioada 17-19 martie, campania antidrog „Conștient, nu dependent” va ajunge în Turda, Baia Mare și Blaj, unde liceeni, profesori și părinți vor avea ocazia să participe la dialoguri directe cu specialiști despre riscurile reale ale consumului de droguri și despre cum poate fi prevenit acest fenomen tot mai prezent în rândul adolescenților.

Prima acțiune este programată la Turda, pe 17 martie, urmată de Baia Mare, pe 18 martie, iar seria întâlnirilor se va încheia la Blaj, pe 19 martie. În fiecare dintre aceste orașe, discuțiile vor fi susținute de expertul antidrog Cătălin Țone și de psihologul Gabriela Maalouf, reprezentant al fundației.

Cei doi specialiști vor aborda fenomenul consumului de droguri din perspective complementare. Cătălin Țone le va explica tinerilor, părinților și profesorilor consecințele legale și medicale ale consumului de substanțe interzise, demontând miturile frecvent întâlnite în spațiul public. În paralel, Gabriela Maalouf, psihologul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va discuta despre presiunile emoționale, influența grupului și rolul comunicării dintre părinți și copii în prevenirea dependenței.

Necesitatea unor astfel de intervenții este tot mai evidentă. Specialiștii atrag atenția că vârsta de debut a consumului de droguri a scăzut alarmant, existând situații în care primele experiențe apar chiar înainte de 13 ani. În acest context, prevenția devine una dintre cele mai importante arme împotriva fenomenului. În cadrul întâlnirilor, participanții vor primi ghiduri și materiale educaționale realizate de specialiști, care oferă informații concrete despre semnele timpurii ale consumului, factorii de risc și pașii care pot fi urmați pentru intervenție.

În perioada 10-17 februarie a avut loc o serie de acțiuni în cadrul campaniei „Conștient, nu dependent” în orașele Botoșani, Iași, Suceava, Rădăuți. Prin extinderea acestei caravane în tot mai multe comunități, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune să ducă mesajul antidrog direct acolo unde este cel mai necesar: în școli și în dialogul dintre tineri, profesori și părinți. Experiența programelor europene de prevenție arată că informarea corectă, comunicarea deschisă și implicarea comunității pot reduce semnificativ riscul consumului de substanțe interzise.

Noua etapă a campaniei „Conștient, nu dependent” confirmă un principiu simplu: lupta împotriva drogurilor începe cu educația și cu puterea de a face alegeri sănătoase.