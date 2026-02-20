Aeroportul din Cluj atinge un record istoric: peste 3,58 milioane de pasageri într-un an și zeci de rute noi anunțate

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat în 2025 cel mai mare trafic de pasageri din istoria sa, consolidându-și poziția de principal aeroport regional al României. Cu peste 3,58 milioane de pasageri, noi rute internaționale și investiții constante în infrastructură, aeroportul clujean devine un veritabil hub aerian pentru Transilvania și Europa Centrală.

Trafic record: creștere de 10% într-un singur an

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj, a atins în 2025 un prag istoric: peste 3,58 milioane de pasageri, cel mai mare trafic anual de la inaugurare.

Comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrați 3,26 milioane de pasageri, creșterea este de 316.000 de persoane, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 10%. Acest rezultat confirmă atât atractivitatea în creștere a regiunii, cât și eficiența investițiilor realizate în infrastructura aeroportuară.

Totodată, aeroportul clujean își consolidează poziția de lider al aeroporturilor regionale din România, fiind singurul din afara Capitalei care a depășit pragul de 3 milioane de pasageri într-un an calendaristic.

Declarația președintelui Consiliului Județean Cluj

„Aceste rezultate foarte bune reconfirmă rolul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj de hub aerian regional de importanță strategică, dar și de motor major de dezvoltare economică și socială, la nivelul întregii Transilvanii. Datele înregistrate confirmă, totodată, că implicarea Consiliului Județean în modernizarea acestui obiectiv aeronautic a reprezentat o decizie corectă, cu beneficii semnificative și durabile pentru clujeni, și nu numai. În același timp, evoluția din ultimii douăzeci de ani evidențiază cea mai accentuată dinamică a traficului de pasageri din România, consolidând poziția aeroportului clujean de lider național în rândul aeroporturilor regionale”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Al doilea cel mai mare aeroport din România

În urma modernizărilor constante, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj este, în prezent, al doilea aeroport din România, după Otopeni, atât ca dimensiune, cât și ca trafic de pasageri și mișcări de aeronave, dintre cele 17 aeroporturi naționale.

Aeroportul deservește o zonă extinsă, cu peste 4 milioane de locuitori, pe o rază de 200 de kilometri. Aproximativ un milion de persoane pot ajunge la aeroport în mai puțin de o oră, iar 2,5 milioane în maximum două ore.

10 rute noi lansate în 2025

Anul 2025 a adus 10 rute noi, deschise de trei companii aeriene:

Animawings – 3 rute:

București Otopeni (din 15 ianuarie 2026) Creta-Heraklion (din 7 iunie 2025) Istanbul (din 16 octombrie 2025)

Wizz Air – 7 rute:

Castellon (din 11 aprilie 2025)

Creta-Heraklion (din 17 iunie 2025)

Marrakesh (din 26 octombrie 2025)

Billund (din 27 octombrie 2025)

Tel Aviv (din 27 octombrie 2025)

Oslo Sandefjord Torp (din 28 octombrie 2025)

Stockholm Skavsta (din 28 octombrie 2025)

Nouă rute suplimentare deja anunțate pentru 2026

Anul 2026 se anunță și mai dinamic, cu nouă rute noi, inclusiv debutul companiei Norwegian Air Shuttle:

Milano Malpensa (din 29 martie 2026) – Wizz Air

Antalya (din 30 martie 2026) – Wizz Air

Berlin Brandenburg (din 31 martie 2026) – Wizz Air

Abu Dhabi (din 27 octombrie 2026) – Wizz Air

Atena (din 29 martie 2026) – Animawings

Salonic (din 4 aprilie 2026) – Animawings

Olbia-Sardinia (din 2 iunie 2026) – Animawings

Copenhaga (din 28 iunie 2026) – Norwegian Air Shuttle

Oslo Gardermoen (din 20 iunie 2026) – Norwegian Air Shuttle

August 2025, luna cu cele mai mari valori din istorie

Luna august 2025 rămâne cea mai aglomerată perioadă din istoria aeroportului, cu peste 389.000 de pasageri. Ziua de 12 august 2025 a stabilit un nou record absolut: 14.604 pasageri într-o singură zi.

Media zilnică a fost de 12.550 pasageri/zi, în creștere cu 12% față de august 2024. De asemenea, s-au înregistrat peste 100 de mișcări aeronave pe zi, echivalentul a aproximativ 50 de zboruri zilnice.

Boom pe segmentul zborurilor turistice

Și zborurile charter turistice au cunoscut o creștere spectaculoasă: peste 300.000 de pasageri în 2025, cu aproximativ 17% mai mult decât în 2024.

Cea mai căutată destinație a fost Hurghada (Egipt), cu circa 98.000 de pasageri, urmată de alte destinații exotice și de vacanță din bazinul mediteranean.

București, Italia, Germania și Spania domină cursele regulate

Cea mai frecventată rută internă a fost Cluj – București Otopeni, cu aproximativ 367.000 de pasageri.

La nivel internațional, topul este condus de: