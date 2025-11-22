Bătălie pe cerul Europei! Air France-KLM vrea să pună mâna pe TAP, compania strategică a Portugaliei

Air France-KLM a intrat oficial în competiția de privatizare a companiei aeriene portugheze TAP, un jucător strategic pentru legăturile dintre Europa și America Latină. Gigantul franco-olandez se alătură astfel unor rivali importanți precum Lufthansa și British Airways.

Air France-KLM, ofertă pentru o participație la TAP: începe lupta pentru compania strategică a Portugaliei

Air France-KLM a depus miercuri o ofertă pentru achiziționarea unei participații în TAP Air Portugal, potrivit unui anunț transmis de operatorul aerian și citat de MarketWatch. Un purtător de cuvânt al grupului a confirmat că propunerea a fost înaintată companiei de stat Parpublica, responsabilă de procesul de privatizare. „Air France-KLM a prezentat oferta companiei holding a statului portughez Parpublica pentru a participa la procesul privaizării TAP Air Portugal”, a declarat reprezentantul companiei, fără a oferi detalii financiare.

Decizia vine după ce Guvernul portughez a relansat, în iulie, procesul de privatizare, vizând vânzarea unei participații de 44,9% din capitalul operatorului aerian, din care 5% urmează să fie direcționate către angajați. Interes pentru preluare au arătat și Lufthansa, respectiv British Airways, ceea ce transformă licitația într-una dintre cele mai importante confruntări strategice de pe piața aviatică europeană.

TAP, companie esențială pentru conexiunile dintre Europa și America Latină

TAP este apreciată în special pentru rutele sale transatlantice, care conectează sudul Europei cu America de Nord și America de Sud. Transportatorul joacă, de asemenea, un rol vital în mobilitatea diasporei portugheze și în legătura cu Madeira și Azore, zone considerate strategice. Executivul de la Lisabona vrea să se asigure că viitorul investitor va păstra hub-ul din capitală și rutele considerate cruciale pentru țară.

Premierul Luis Montenegro a subliniat importanța națională a transportatorului aerian, afirmând în iulie că TAP este „crucială pentru Portugalia”, deoarece susține boom-ul din turism, un sector care a impulsionat economia în ultimii ani.

Rezultate financiare în creștere pentru TAP

Separat, compania aeriană portugheză a anunțat că a obținut în trimestrul al treilea din 2025 un profit net de 125,9 milioane de euro, peste rezultatul de 110 milioane de euro raportat în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile operaționale au crescut cu 2,7%, ajungând la 1,33 miliarde de euro.

După pierderile record de 1,6 miliarde de euro din 2021, în plină pandemie, TAP a reușit o revenire puternică, susținută de cererea ridicată pentru zborurile către America de Nord și Brazilia. Cu aproximativ 8.000 de angajați, compania a transportat anul trecut 16,1 milioane de pasageri, o creștere de 1,6% față de 2023.

Flota TAP numără în prezent 99 de avioane, iar subsidiara TAP Express operează 19 aeronave.

Agerpres