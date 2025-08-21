Ajutor financiar pentru facturile la electricitate. Cine sunt beneficiarii

Cine sunt benefciarii

Acesta se va acorda sub formă de voucher prin intermediul Poștei Române și nu poate fi încasat în numerar sau virat în conturi bancare. Beneficiarii eligibili sunt familiile cu venit net lunar pe membru de până la 1.784 lei.

Procedura de obținere a voucherelor

Cererile pot fi depuse online, începând cu 20 august 2025, la adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune solicitările, începând cu 28 august, la primării sau oficiile poștale. Cererile se depun o singură dată, iar sistemul EPIDS verifică automat eligibilitatea în fiecare lună, pe baza datelor oficiale.

Pentru a beneficia de voucher, persoanele eligibile trebuie să se prezinte la oficiile poștale cu factura și actul de identitate. Sistemul electronic preia informațiile din platforma EPIDS, facilitând o procedură simplă și rapidă de acordare a sprijinului.

Termene de depunere a cererilor

Termenul limită pentru depunerea cererilor aferente facturilor din lunile iulie și august este 27 septembrie 2025. Programul de sprijin va continua până la 31 martie 2026.

Pentru întrebări și sprijin, beneficiarii pot apela call centerul la numărul 0219309 sau trimite e-mail la sprijinenergie@mmanpis.ro. Solicitările sunt gestionate printr-un sistem de ticketing pentru o rezolvare rapidă.

Platforma EPIDS

Ministerul Energiei și Ministerul Muncii au lansat platforma electronică EPIDS (epids.mmuncii.ro), prin care oferă vouchere în valoare de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la energia electrică. Proiectul, implementat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), urmărește să sprijine persoanele vulnerabile, asigurând „lumina aprinsă și căldură în casele celor care au nevoie”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Platforma EPIDS a fost dezvoltată de STS conform cerințelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu aprobările Ministerului Muncii și Ministerului Energiei. Aceasta poate fi accesată de pe orice tip de dispozitiv conectat la internet, fără instalarea vreunui software suplimentar. STS se ocupă de interconectarea cu bazele de date, testarea performanței și securitatea cibernetică, notează stiripesurse.ro.