Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: a rămas blocat în trenul spre Brașov!

Ambasadorul Indiei, blocat pe Valea Prahovei din cauza unei locomotive defecte

Ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, a avut parte marți de o experiență mai puțin plăcută în timpul unei călătorii spre Brașov. Diplomatul indian a rămas blocat în trenul Interregio 1680 București–Brașov, după ce locomotiva s-a defectat pe Valea Prahovei, în apropiere de Sinaia.

Potrivit publicației Bună Ziua Brașov, ambasadorul a ales să călătorească cu trenul pentru a evita aglomerația de pe DN1, însă garnitura a ajuns la Brașov cu o întârziere de peste două ore și 20 de minute față de ora programată.

Delegație indiană, întâlnire la Brașov cu mediul de afaceri românesc

Ambasadorul Mohapatra s-a deplasat la Brașov pentru a participa la o întâlnire organizată de Camera de Comerț și Industrie Brașov (CCI), unde o delegație de oameni de afaceri din India s-a reunit cu antreprenori locali și din alte orașe din țară.

„Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potential industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări,” a declarat ambasadorul Manoj Kumar Mohapatra.

Probleme tehnice pe ruta Câmpina–Sinaia

Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA au precizat că trenul în care se afla ambasadorul era Interregio 1680, operat de CFR Călători. Garnitura plecase din Constanța la ora 5:30, ajunsese la București Nord la 8:02, iar la 8:24 a pornit spre Brașov.

Călătoria a decurs normal până în apropiere de Câmpina, unde locomotiva EA 263 a întâmpinat probleme de aderență pe șine între stațiile Valea Largă și Sinaia. Pentru a debloca situația, a fost trimisă în ajutor locomotiva EA 402, preluată de la un alt tren, Regio 3023.

Călătorie de aproape cinci ore între București și Brașov

Trenul a ajuns în Sinaia cu o întârziere de 126 de minute, care s-a mărit ulterior la 140 de minute (2 ore și 20 de minute) la sosirea în Brașov. În total, garnitura a parcurs cei 166 de kilometri dintre București și Brașov în 4 ore și 46 de minute, potrivit Club Feroviar.