„Ioana Nemeș. Monthly Evaluations”, o selecție de șase zile din viața artistei, prezentată în cadrul programului Window Art al Muzeului de Artă Brașov

Prin această inițiativă, Muzeul de Artă Brașov continuă să aducă arta contemporană mai aproape de public, integrând-o în spațiul urban și oferind comunității ocazia de a descoperi creații artistice relevante într-un context deschis și accesibil, chiar în inima orașului.

Recunoscută pentru practica sa conceptuală riguroasă și pentru reflecțiile profunde asupra timpului, subiectivității și măsurării experienței, Ioana Nemeș este una dintre cele mai importante voci ale artei contemporane românești. Expoziția este curatoriată de Kilobase Bucharest și propune publicului o întâlnire cu universul unei artiste a cărei operă rămâne de o actualitate remarcabilă.

Prezentarea unei selecții de șase zile-evaluări din seria Monthly Evaluations [„Evaluări Lunare”], în arcadele de pe fațada Muzeului de Artă Brașov, aduce lucrările într-o conversație directă și imediată cu orașul și cu un public eterogen. Această întâlnire nemediată cu lucrările Ioanei Nemeș evocă, totodată, strategiile artistei de a mobiliza arta ca instrument de cunoaștere (a lumii, dar și de autocunoaștere), accentuând onestitatea radicală care îi definea practica, vizibilă mai ales în procesele sale de autoevaluare.

Expoziția poate fi privită și ca un arc în timp în raport cu abordări precedente, precum expoziția solo „Temporary Studio: Evaluări Lunare” (2006, curatoriată de Simona Nastac), când Galeria Orizont din București a fost transformată, prin intervenția îndrăzneață a Ioanei Nemeș, simultan într-o dioramă imersivă pentru vizitatorii aflați în interior și într-o vitrină de mari dimensiuni pentru trecători. Întregul spațiu a fost dedicat, timp de câte o săptămână, unei singure evaluări din serie, într-o succesiune de trei astfel de intervenții.

Monthly Evaluations [„Evaluări Lunare”] este o serie majoră ce a fost elaborată gradual de Ioana Nemeș în perioada (2005-2010) din dorința „de a înregistra, diseca, înțelege și descrie lucruri intangibile precum viața sau timpul”. Într-un process de o onestitate extremă, a aplicat un set de parametri de evaluare și vizualizare a fiecărei zile, dezvoltat și testat în perioada 2003 – 2004: P [physical / fizic], E [emotional / emoțional], I [intellectual / intelectual], F [financial / financiar] și L [luck / noroc], pe o scară de la -10 la +10.

Aflată la granița dintre jurnal, auto-evaluare și meditații pe teme mai largi, seria este construită în jurul raportului dintre limbaj și imagine: stărilor subiective le corespund, în traducerea Ioanei, un sistem de evaluare numeric, matematic și cromatic, într-o încercare de a elabora un vocabular propriu al afectelor, inspirată fiind de teoriile psihologului elvețian Max Lüscher cu privire la emoție și culoare. Astfel, fiecare evaluare conține un text care surprinde esența zilei respective, data, alături de aprecierea ei generală (+ / - / =), cea din urmă reprezentând deopotrivă o indicație despre cheia de citire a culorii atribuite fiecărei evaluări.

„Sâmbătă, 6.09.2008 (=)

CÂND SĂ CITESC TOATE

CĂRȚILE PE CARE

LE-AM CUMPĂRAT?

CÂND SĂ ASCULT TOATĂ

MUZICA PE CARE O AM?

CÂND SĂ MĂNÂNC

TOATĂ MÂNCAREA DIN

FRIGIDER???

P:0 E:0 I:+1 F:-3 L:0” – Ioana Nemeș, „Monthly Evaluations”

Noua expoziție din cadrul programului Window Art, dedicată Ioanei Nemeș, poate fi admirată la Brașov începând cu 24 decembrie 2025. Trecătorii pot viziona lucrările expuse pe fațada Muzeului de Artă Brașov, în program nonstop și gratuit.

Programul Window Art, o inițiativă a managerului Muzeului de Artă Brașov, Bianca-Maria Bălșan, este dedicat aducerii artei în spațiul public prin transformarea ferestrelor muzeului într-o galerie deschisă, vizibilă și accesibilă tuturor.

KILOBASE BUCHAREST a fost inițiat în 2010 de Dragoș Olea împreună cu artista vizuală Ioana Nemeș (1979–2011), ca un proiect artistic sub forma unei galerii nomade. Din 2016, Kilobase Bucharest este dezvoltat împreună cu Sandra Demetrescu ca o practică curatorială hibridă, centrată pe trei axe principale: economie, queer și București, inspirându-se din plin din contextul local. KILOBASE BUCHAREST a curatoriat și produs expoziții și proiecte în instituții precum KULTURKONTAKT, Viena (AT), Eastside Projects, Birmingham (UK), Between Bridges Berlin (DE), Art Encounters Timișoara (RO) și altele. Din 2021, platforma dezvoltă proiectul TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer, explorând forme alternative de gândire muzeală. Cele mai recente expoziții includ ALL TIMES AT ONCE – retrospectiva Ioana Nemeș (MNAC București), Convulsie Srl: Picături pe plita încinsă (TRIUMF AMIRIA) și Ioana Nemeș: To Carry a Day in Time and Space (Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg).