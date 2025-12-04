APIA primește până pe 22 decembrie cererile de ajutor pentru motorină

la Centrele Județene ale APIA sau al Municipiului București în a căror rază se află exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau la centrele unde au fost depuse cereri de plată în cadrul Campaniei 2025.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare este emis de Centrele Judeţene APIA până la data de 1 martie 2026.

Pentru efectuarea lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează motorina necesară şi solicită furnizorilor emiterea documentelor pe numele lor, conform prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările şi completările ulterioare.