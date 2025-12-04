APIA primește până pe 22 decembrie cererile de ajutor pentru motorină

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   16:29
Sursa foto: Pexels

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până pe data de 22 decembrie 2025 inclusiv, Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2026, astfel:

  1. la Centrele Județene ale APIA sau al Municipiului București în a căror rază se află exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau
  2. la centrele unde au fost depuse cereri de plată în cadrul Campaniei 2025.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare este emis de Centrele Judeţene APIA până la data de 1 martie 2026. 

Pentru efectuarea lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează motorina necesară şi solicită furnizorilor emiterea documentelor pe numele lor, conform prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Subiecte în articol: Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură motorina
